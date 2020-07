PKN Orlen wzmacnia współpracę ze startupami Alert

PKN Orlen wdraża innowacyjne rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo własnej infrastruktury logistycznej. Koncern uruchomił monitoring rurociągu Wrocław – Ostrów Wielkopolski z wykorzystaniem drona. Zebrane dane analizowane są automatycznie, co znacząco usprawnia identyfikację potencjalnych prób ingerencji w infrastrukturę. Projekt realizowany jest w ramach programu akceleracyjnego Space3ac Scale Up II.

Testy drona na potrzeby monitoringu bezpieczeństwa rurociągu Wrocław – Ostrów Wielkopolski rozpoczęły się w kwietniu br. Został on opracowany przez polską spółkę technologiczną BZB UAS. Podczas pilotażu wykonano serię misji lotniczych o łącznej długości ok. 180 km. Miały one na celu zgromadzenie danych, fotogrametrycznych tj. zdjęć o wysokiej rozdzielczości, które następnie umożliwiły stworzenie mapy obszaru przebiegu rurociągu. Zebrany materiał został wykorzystany do zasilenia programu bazującego na sztucznej inteligencji, który w sposób zautomatyzowany przeprowadza analizę materiału zdjęciowego pozyskanego podczas misji drona. Dzięki temu możliwe jest lokalizowanie potencjalnych zagrożeń dla infrastruktury przesyłowej należącej do PKN Orlen.

– Inteligentne systemy, wykonujące jednocześnie pracę automatycznie, cyklicznie i z coraz większą dokładnością, stanowią alternatywę dla tradycyjnych metod przeprowadzania inspekcji infrastruktury. Wyniki pilotażowego wdrożenia bezzałogowego statku powietrznego są obiecujące. PKN Orlen jest otwarty na implementowanie kolejnych innowacyjnych rozwiązań w różnych obszarach biznesowych dlatego postawiliśmy na współpracę z młodą polską technologiczną spółką. W ten sposób wspieramy również rozwój ekosystemu startupów w Polsce – powiedziała Patrycja Panasiuk, Dyrektor Biura Innowacji PKN Orlen.

W ramach prac nad systemem służącym do wykrywania nielegalnych prób ingerencji wykorzystano algorytmy, które pozwalają zidentyfikować różnice tła oraz elementów o ostrych krawędziach. W ten sposób ustala się, czy źródłem ingerencji jest człowiek, czy siły natury. System oparty na uczeniu maszynowym został opracowany i przetestowany w ramach programu akceleracyjnego Spcae3ac Scale Up II. Jego celem jest zbudowanie relacji biznesowych pomiędzy średnimi i dużymi przedsiębiorstwami, a innowacyjnymi startupami. Współpraca z młodymi firmami umożliwia PKN Orlen systematyczne rozbudowywanie kompetencji technologicznych w modelu otwartych innowacji. To nie pierwszy projekt realizowany przez Koncern w tym obszarze.

PKN Orlen w ubiegłym roku wykonał testy autonomicznego garażu i drona, służącego do monitoringu bezpieczeństwa Zakładu Produkcyjnego w Płocku. Przez kilka miesięcy urządzenie pomagało patrolować tereny rafinerii i petrochemii w sposób w pełni zautomatyzowany oraz autonomiczny. Celem projektu było wyeliminowanie do minimum czynnika ludzkiego oraz zapewnienie wysokiej szybkości reakcji w sytuacjach wykrycia zagrożenia bezpieczeństwa infrastruktury. System testowany przez PKN Orlen składał się ze stacji dokującej, drona i aplikacji monitorującej przebieg misji. Stacja dokująca wchodząca w skald zestawu umożliwiała nie tylko autonomiczny start i lądowanie, lecz także ładowanie baterii oraz stanowiła schronienie dla drona w czasie oczekiwania na realizację kolejnych lotów. Misje patrolowe odbywały się w sposób zautomatyzowany, a operator lotu miał podgląd na przebieg misji i obraz z kamer za pomocą panelu użytkownika. Całością realizacji misji sterowała aplikacja internetowa pozwalająca na planowanie trasy, podgląd stanu urządzeń oraz przeglądanie materiałów zarejestrowanych przez drona w trakcie oblotu.

