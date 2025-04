PKO Bank Polski wspiera firmy w transformacji energetycznej. Bank stworzył nowy serwis

PKO Bank Polski uruchomił serwis EnergiaTransformacji.pl, który pomaga firmom znaleźć finansowanie na transformację energetyczną, oraz poszerza zespół ekspertów inżynieryjnych.

PKO Bank Polski intensyfikuje działania na rzecz transformacji energetycznej polskich firm, uruchamiając serwis EnergiaTransformacji.pl oraz budując zespół ekspertów inżynieryjnych, którzy pomogą ocenić rentowność ekosystemów energetycznych. Inicjatywa odpowiada na rosnące zapotrzebowanie przedsiębiorstw na wsparcie w dekarbonizacji, szczególnie w kontekście nowych regulacji klimatycznych i potrzeby zwiększenia konkurencyjności. Bank, który chce osiągnąć 20-procentowy udział w finansowaniu transformacji energetycznej w Polsce, współpracuje także ze stowarzyszeniem Pracodawcy RP, oferując firmom dostęp do dotacji i wsparcia technicznego, co może przyspieszyć realizację inwestycji w OZE i obniżenie emisji.

– Jesteśmy dla firm partnerem i docelowo chcemy mieć ponad 20 procent udział w finansowaniu transformacji energetycznej. W odpowiedzi na coraz bardziej ambitne przepisy dotyczące celów klimatycznych i udziału OZE w miksie energetycznym przygotowaliśmy dla firm serwis Energiatransformacji.pl. Publikujemy w nim treści informacyjno-edukacyjne. Dostarczamy przedsiębiorcom kompleksowe narzędzie, które wesprze ich w utrzymaniu, a nawet zwiększeniu konkurencyjności. Chcemy być partnerem klienta na każdym etapie jego transformacji, począwszy od edukacji, a skończywszy na współfinansowaniu inwestycji, które pozwolą obniżyć jego emisję oraz koszty energii – mówi Tomasz Majewski, dyrektor Pionu Transformacji Bankowości Korporacyjnej i Przedsiębiorstw.

EnergiaTransformacji.pl: Kompleksowe wsparcie dla firm

Serwis EnergiaTransformacji.pl, uruchomiony przez PKO Bank Polski, to – jak czytamy w komunikacie – „odpowiedź na potrzeby firm borykających się z natłokiem informacji o transformacji energetycznej”. Platforma składa się z czterech modułów: finansowanie, dotacje, wiedza i narzędzia, które mają ułatwić przedsiębiorstwom dostęp do środków i wiedzy. Moduł finansowania pozwala na skorzystanie z oferty spółek grupy PKO, takich jak kredyty na inwestycje w OZE – w 2024 roku bank sfinansował projekty OZE o wartości 2 miliardów złotych.

Wyszukiwarka dotacji pomaga znaleźć fundusze publiczne i ocenia szanse na ich uzyskanie – w 2023 roku 60 procent firm korzystających z podobnych usług banku otrzymało wsparcie z programów unijnych, jak podaje PKO. Narzędzia umożliwiają firmom analizę ich profilu energetycznego – w 2024 roku 500 firm skorzystało z tego narzędzia, redukując emisje średnio o 10 procent. Strefa wiedzy dostarcza informacje o regulacjach i inspirujące przykłady – np. historia firmy z sektora produkcyjnego, która dzięki inwestycjom w fotowoltaikę obniżyła koszty energii o 15 procent w 2024 roku.

PKO jako lider transformacji

Bank poszerza zespół ekspertów inżynieryjnych, którzy oceniają efektywność ekosystemów energetycznych, szczególnie dla małych i średnich firm – w 2025 roku zespół ten ma liczyć 50 specjalistów, co pozwoli na analizę 1 000 projektów rocznie. Współpraca z Pracodawcami RP w ramach projektu „Energia Pracodawców RP” zapewnia firmom wsparcie techniczne i refinansowanie do 90 procent kosztów audytów energetycznych, finansowane z grantu ELENA – w 2024 roku z tego wsparcia skorzystało 200 firm, co przełożyło się na inwestycje warte 500 milionów zł. Bank szacuje, że do 2027 roku inwestycje w transformację energetyczną w Polsce wyniosą 400 miliardów złotych, z czego 25 procent (100 miliardów złotych) sfinansują banki – PKO chce mieć w tym co najmniej 20-procentowy udział.

PKO Bank Polski jako jeden z pierwszych banków w Polsce dołączył do Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), publikując dane o emisyjności portfela kredytowego – w 2024 roku emisje z portfela wyniosły 10 milionów ton CO2, co bank chce zredukować. Opracowany Plan Transformacji zakłada ambitne cele do 2030 roku: redukcję intensywności emisji w sektorze energetycznym o 47 procent, w portfelu kredytów hipotecznych o 31 procent oraz emisji własnych o 17 procent.

– PKO Bank Polski chce pełnić strategiczną rolę w finansowaniu transformacji energetycznej klientów, co wymaga zrozumienia architektury projektów energetycznych i zaangażowania w ocenę ryzyka. Poszerzamy zespół wsparcia inżynieryjnego, który ocenia efektywność ekosystemów energetycznych, zwłaszcza dla mniejszych firm. Dzielimy się doświadczeniami udanych inwestycji we własne źródła produkcji energii i pokazujemy klientom, jak mogą obniżyć koszty energii. Oszacowaliśmy, że do 2027 r. łączne inwestycje na transformację energetyczną w Polsce wyniosą ponad 400 mld zł, przy 25 procentowym udziale finansowania transformacji przez banki tj. 100 mld zł. PKO Bank Polski chce mieć co najmniej 20 procentowy udział w bankowych finansowaniu takich inwestycji i do tego jesteśmy przygotowani – mówi Marzena Nowogródzka, dyrektorka Departamentu Zrównoważonego Rozwoju w PKO Banku Polskim.

W 2024 roku bank zmniejszył własne emisje o 5 procent, instalując panele fotowoltaiczne w 50 oddziałach, a to pozwoliło zaoszczędzić 1 GWh energii. Działania te wpisują się w szerszy kontekst dekarbonizacji polskiej gospodarki – w 2024 roku OZE odpowiadały za 25 procent produkcji energii w Polsce, a rząd dąży do 50 procent do 2030 roku, według PSE. PKO, finansując projekty takie jak farmy wiatrowe czy instalacje PV, wspiera ten proces – w 2023 roku bank sfinansował 1 GW nowych mocy OZE, co przełożyło się na redukcję emisji o 800 tysięcy ton CO2 rocznie.

