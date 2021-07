PKP Energetyka i Koleje Śląskie zazielenią kolej w regionie Alert

Zielona Kolej dla mieszkańców województwa śląskiego. Źródło: PKP Energetyka/Koleje Śląskie

Koleje Śląskie podpisały list intencyjny z PKP Energetyka, która koordynuje Program Zielona Kolej. Porozumienie obejmuje zakup energii wytworzonej w elektrowniach solarnych i wiatrowych, a także jej produkcję na potrzeby własne, przy wykorzystaniu instalacji fotowoltaicznych.

PKP Energetyka podaje, że Koleje Śląskie zadeklarowały dołączenie do Programu Zielona Kolej – inicjatywy polskiej branży kolejowej skupionej w Centrum Efektywności Energetycznej Kolei (CEEK), które zrzesza podmioty odpowiedzialne za ok. 95 procent zużycia kolejowej energii trakcyjnej w Polsce. Celem tego przedsięwzięcia jest przejście kolei w naszym kraju na zasilanie z OZE – w 50 procentach w 2025 roku, w 85 procentach w 2030 roku, a docelowo w stu procentach. Wcześniej udział w programie zadeklarowali też inni przewoźnicy kolejowi. Listy intencyjne w tej sprawie PKP Energetyka podpisała z DB Cargo Polska, CTL Logistics oraz Łódzką Koleją Aglomeracyjną – czytamy w komunikacie.

– Zawarte dziś porozumienie to niezwykle istotny krok w dążeniu do ograniczania emisyjności transportu w naszym regionie. Chcemy, aby kolej była kluczem do rozwoju ekologicznej mobilności w województwie. Inwestujemy więc w nowoczesny tabor i infrastrukturę. Aby jednak transport kolejowy był jeszcze bardziej przyjazny dla środowiska, powinien w jak największym stopniu korzystać z zielonej energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Dołączenie Kolei Śląskich do Programu Zielona Kolej doskonale wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa „Zielone Śląskie 2030”. Chcemy bowiem stawiać nie tylko na zmniejszanie emisji dwutlenku węgla, ale i na rozwój energetyki OZE w regionie – mówi marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski.

– Dziś wspólnie pokazujemy, że przyszłość planety i dbałość o klimat to priorytety naszej działalności. Chcemy, aby w niedalekiej przyszłości PKP Energetyka dostarczała nam energię pochodzącą z odnawialnych źródeł. Dzięki temu transport kolejowy w naszym regionie będzie jeszcze bardziej ekologiczny. Mam zatem dobrą wiadomość dla naszych pasażerów – już wkrótce będziecie Państwo mogli podróżować pociągami napędzanymi energią ze słońca i wiatru – mówi p.o. prezesa Kolei Śląskich Patryk Świrski.

– Mamy ambitny i długoterminowy plan dla transportu kolejowego w Polsce. Jest nim Program Zielona Kolej, będący realną szansą na zmianę miksu energetycznego na kolei w naszym kraju. Potwierdza to kolejna już deklaracja przystąpienia do tego Programu, złożona przez przewoźnika pasażerskiego, znanego z zakupów energooszczędnego, nowoczesnego taboru elektrycznego. A naszą misją jest wspieranie rozwoju polskiej kolei. Wierzę, że dzięki współpracy z PKP Energetyka, Koleje Śląskie ograniczą swój ślad węglowy i dzięki temu przyciągną nowych pasażerów, którzy w swoich codziennych wyborach coraz częściej kierują się przesłankami ekologicznymi – podkreśla Leszek Hołda, członek zarządu PKP Energetyka.

PKP Energetyka zaznacza, że list intencyjny zawiera także deklarację podjęcia współpracy z Kolejami Śląskimi dotyczącej budowy instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków należących do przewoźnika. Mowa tutaj o co najmniej trzech lokalizacjach w okolicach katowickiej siedziby spółki przy ul. Raciborskiej (obiektach biurowych, magazynowych i technicznych). PKP Energetyka podzieli się z Kolejami Śląskimi swoją wiedzą i doświadczeniem pozyskanymi podczas realizacji podobnych projektów. Każda z instalacji fotowoltaicznych będzie miała moc nieprzekraczającą 50 kW, a energia przez nie produkowana wykorzystywana będzie do zasilania infrastruktury przewoźnika. Dzięki temu ograniczy on swój ślad węglowy i pobór energii z sieci – podkreśla spółka.

PKP Energetyka/Koleje Śląskie/Jędrzej Stachura