PKP Cargo i PKP Energetyka łączą siły w wytwarzaniu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych Alert

29 października 2020 roku podczas Rady Programowej Centrum Efektywności Energetycznej Kolei, PKP Cargo i PKP Energetyka podpisały list intencyjny, w którym potwierdzają podjęcie współpracy przy stworzeniu najbardziej efektywnych i innowacyjnych rozwiązań, które umożliwią PKP Cargo wykorzystywanie energii elektrycznej wyprodukowanej z Odnawialnych Źródeł Energii.

Porozumienie na kolei

– Spółkom kolejowym w całej Europie zależy na zwiększaniu przewozów. PKP Cargo jest członkiem międzynarodowego porozumienia firm kolejowych i dążymy do tego, aby w 2030 roku 30 procent ładunków było wożonych pociągami. To bardzo ambitny cel, możliwy do osiągnięcia o ile kolej stanie się jeszcze bardziej efektywna energetycznie i przyjazna środowisku. Stąd pomysł na intensywną pracę nad wykorzystaniem energii ze słońca i wiatru do zasilania naszej infrastruktury. Wybraliśmy partnera, z którym mamy wieloletnie relacje poparte merytoryczną znajomością rozwiązań energetycznych. Będziemy dążyć do tego, by za kilka lat PKP Cargo stało się samowystarczalne jeśli chodzi o zasilanie naszych budynków – powiedział Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo.

Kryzys koronawirusa spowodował niedobór kierowców ciężarówek, ograniczenia w transporcie morskim i lotniczym w wielu krajach i regionach. W rezultacie koszt transportu samochodowego, morskiego czy lotniczego gwałtownie wzrósł w porównaniu z kosztami transportu kolejowego. To sprawiło, że obecność kolei w łańcuchu dostaw stała się dużą zaletą. Doceniając ten trend, PKP Cargo i PKP Energetyka chcą iść o krok dalej.

– Zielona Kolej to strategiczny projekt całej branży, za którego integrację bierzemy odpowiedzialność. Aby osiągnąć zakładane cele, tj. 85 procent energii z OZE w 2030 roku, już dziś przechodzimy z fazy koncepcji do wdrożenia. Tempo musi być szybkie, dlatego w PKP Energetyka powołujemy dedykowaną jednostkę biznesową i uruchamiamy przygotowaną listę projektów, które składają się na prawie 10- miliardowy program. Cieszymy się, że mamy wsparcie i zaangażowanie większości firm kolejowych. Zielona Kolej to nie tylko zmiana miksu energetycznego, ale także dążenie do zeroemisyjności przedsiębiorstw sektora. Dlatego z radością podjęliśmy się wspólnego, ambitnego zadania z PKP Cargo. Więcej zielonej energii na kolei oznacza wzrost potoków pasażerów i towarów w transporcie, który z roku na rok będzie stawał się bezkonkurencyjny w zakresie eliminowania negatywnego wpływu na środowiskowo – skomentował Wojciech Orzech, prezes PKP Energetyka.

W ramach podpisanego listu intencyjnego, firmy zobowiązują się do wymiany informacji niezbędnych do przygotowania planu i realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z energetyką prosumencką i odnawialną. PKP Energetyka, rozumiejąc potrzeby klientów kolejowych, będzie aktywnie wspierać PKP Cargo w realizacji przedsięwzięć energetycznych. Pierwszy etap związany z dopasowaniem instalacji prosumenckich rozpocznie się jeszcze w tym roku. Kolejne kroki współpracy związane z uruchomieniem większych instalacji OZE przeznaczonych na cele własne PKP Cargo planowane są w kolejnych latach.

PKP Energetyka