Czy był plan zamknięcia części kopalń? Wicepremier zaprzecza Alert

Konferencja po spotkaniu w Katowicach. Fot.: Śląski Urząd Wojewódzki

W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim doszło do spotkania Zarządu Polskiej Grupy Górniczej z przedstawicielami związków zawodowych działających w spółce. W spotkaniu uczestniczył wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Ministerstwo Aktywów Państwowych oświadczyło w komunikacie, „że nie pracowało i nie pracuje nad programem likwidacji polskiego sektora górniczego do 2036 roku, a doniesienia prasowe na ten temat były całkowicie nieprawdziwe”. Dzień wcześniej odbyło się zamknięte spotkanie z dziennikarzami, na którym został przedstawiony plan, którego potem nie zaakceptowali związkowcy.

Komunikat po spotkaniu

Z protokołu ustaleń, który opublikowało ministerstwo aktywów państwowych wynika, że zarząd PGG oświadczył, że nie wdroży przygotowanego programu polegającego na likwidacji Kopalni Węgla Kamiennego (KWK) Ruda oraz KWK Wujek. Strony postanowiły powołać zespół roboczy, którego celem ma być wypracowanie propozycji programu naprawczego polskiego górnictwa ze szczególnym uwzględnieniem PGG, który mógłby zostać zaakceptowany przez wszystkie strony. W skład zespołu wejdą przedstawiciele pracodawców, strony społecznej, rządu oraz parlamentarzystów.

Zespół, o którym mowa wyżej ma przygotować program naprawczy PGG w terminie do 30 września 2020 roku. Ma on określić zasady funkcjonowania spółki w kolejnych latach. Dalej czytamy, że wypracowanie programu powinno nastąpić w korelacji ze zmianami w sektorze elektroenergetycznym spowodowanymi transformacji energetyczną. Ministerstwo aktywów państwowych dementuje, że program przygotowany przez zarząd PGG zakładał obniżenie wynagrodzeń. Chodziło o uzależnienie ich od efektywności pracy, o czym informował później BiznesAlert.pl.

W komunikacie można przeczytać, że strona społeczna podtrzymuje swój wniosek skierowany do Mateusza Morawieckiego – Prezesa Rady Ministrów o konieczności objęcia przez niego przewodnictwa w rozmowach dotyczących transformacji Województwa Śląskiego z uwzględnieniem transformacji sektora surowcowo – energetycznego. Ministerstwo aktywów państwowych oświadczyło w komunikacie, „że nie pracowało i nie pracuje nad programem likwidacji polskiego sektora górniczego do 2036 roku, a doniesienia prasowe na ten temat były całkowicie nieprawdziwe”.

Strona społeczna

Szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz przekazał, że nowy program naprawczy dla Polskiej Grupy Górniczej (PGG) i całego sektora górniczego ma być wypracowany do końca września przez zespół z udziałem przedstawicieli rządu, pracodawców i związkowców. – Zarząd PGG i rząd wycofał się na dzień dzisiejszy z likwidacji kopalń, o której słyszeliśmy (…). Wycofał się też z obniżek wynagrodzeń dla pracowników PGG – powiedział związkowiec po wtorkowym spotkaniu, podczas którego miał być przedstawiony plan naprawczy przygotowany przez zarząd PGG. Od prezentacji planu odstąpiono ze względu na brak akceptacji ze strony związków zawodowych. Zespół, który wypracuje nowy plan naprawczy dla PGG i całego sektora górniczego, ma rozpocząć prace od przyszłego wtorku. Podczas wtorkowego spotkania poinformowano – jak podał Kolorz – że PGG ma zapewnione środki na wypłaty dla pracowników co najmniej do końca tego roku.

Strona rządowa

Wicepremier Jacek Sasin powiedział zaś, że informacje podawane przed media, jakoby rząd pracował nad jakimś projektem wygaszenia górnictwa do 2036 roku, są całkowicie nieprawdziwe. – Każdy, kto ma pojęcie o tym, jak wygląda dzisiaj sektor energetyczny w Polsce, jakich inwestycji wymaga, aby stopniowo odchodzić od węgla na rzecz innych źródeł energii, wie, że to jest data całkowicie nierealistyczna, fantastyczna – dodał szef resortu aktywów państwowych. BiznesAlert.pl informował wcześniej, że jest plan wyłączenia ostatniej kopalni węgla energetycznego w 2036 roku.

-Nawet gdyby komuś do głowy przyszło takie plany kreślić – a akurat my takich planów nie mieliśmy i nie mamy – to po prostu nie byłby w stanie takich planów zrealizować ze względu na konieczność zapewnienia dostawy odpowiedniej ilości prądu dla polskiej gospodarki, dla Polaków – również dla odbiorców indywidualnych – tłumaczył Sasin, który podobne zapewnienie złożył także podczas spotkania ze związkowcami. -Te zapewnienia zostały przez stronę związkową przyjęte. Myślę, że one uspokajają również sytuację. Ważne jest, żebyśmy rozmawiali o faktach, o zdarzeniach prawdziwych, a nie poruszali się w sferze różnego rodzaju plotek, domniemań czy nieprawdziwych informacji – podkreślił minister aktywów.

Rzecznik ministerstwa aktywów państwowych Karol Manys cytowany przez Polską Agencję Prasową poinformował, że plan naprawczy nie został jeszcze oficjalnie przedstawiony. – Już wiadomo, że ten plan nie spotkał się ze zrozumieniem i akceptacją strony społecznej. Szkoda czasu na dyskusję o dokumencie, o którym z góry wiadomo, że nie uzyska akceptacji – wyjaśnił Manys. Rzecznik MAP potwierdził, że zarząd PGG przygotował szczegółowy plan restrukturyzacji spółki, ale związkowcy – na podstawie nieoficjalnych informacji – nie zaakceptowali go. Wicepremier Jacek Sasin zaproponował powołanie zespołu, który wypracuje ostateczny program.

