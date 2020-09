PO popiera podniesienie celu redukcji emisji Środowisko

Flaga Polski i Unii Europejskiej. Źródło: Wikicommons

Polska Agencja Prasowa (PAP) informuje, że europosłowie Platformy Obywatelskiej (PO) pozytywnie ocenili zapowiedzi przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen o podniesieniu celu redukcji CO2.



Ochrona życia i tempo transformacji

– Europa musi być skuteczna w ochronie życia i zdrowia obywateli europejskich – mówił szef delegacji Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Zaznaczył, że podniesienie celu redukcji CO2 na 2030 rok ma służyć osiągnięciu przez UE neutralności klimatycznej do połowy tego stulecia. – Nie wyobrażam sobie, żeby ten cel, przyjęty zresztą na szczycie unijnym, nie był wykonywany, czy (był – przyp. red.) kontestowany w Polsce – stwierdził Halicki.

Szef delegacji PO powiedział, że Polska potrzebuje szybszego tempa transformacji energetycznej. – Wyzwania klimatyczne będą trudne dla wszystkich. Potrzebujemy do tego przede wszystkim bardzo dobrego przeglądu wszystkich aktów prawnych, przedstawienia skutków dla wszystkich obszarów, nie tylko rolnictwa – powiedział europoseł PSL Krzysztof Hetman.

Von der Leyen poinformowała w PE, że Komisja Europejska zaproponuje podniesienie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku z 40 do co najmniej 55 procent w odniesieniu do poziomu emisji z 1990 roku.

Polska Agencja Prasowa/CIRE.PL/Jędrzej Stachura