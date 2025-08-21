Najważniejsze informacje dla biznesu

Po Rosji rozlewa się kryzys paliwowy. Benzyna tylko na kartki

Autor: Marcin Karwowski21 sierpnia, 2025, 13:14

Kryzys paliwowy rozprzestrzenia się na następne rejony Rosji. Benzyna jest reglamentowana. W przypadku stacji benzynowych, które ciągle je sprzedają, kierowcy w kolejce czekają nawet po dwie godziny. Dostawy kolejowe paliwa do Władywostoku są opóźnione o dwa tygodnie.

W sierpniu Ukraina zaatakowała co najmniej siedem rosyjskich rafinerii, z czego cztery z nich zostały zamknięte. Rosja straciła 13 procent swoich zdolności rafineryjnych. Spowodowało to kryzys paliwowy, który rozpoczął się na okupowanym przez Rosję Krymie, Kraju Zabajkalskim i Kraju Nadmorskiego. We wspomnianych rejonach benzynę można było nabyć tylko za okazaniem kartki uprawniającej do tego.

Kryzys się rozprzestrzenia

Problemy z dostępnością paliwa zgłosili również kierowcy w Arseniewie, Ussuryjsku i rejonie czugujewskim i Władywostoku. Kryzys spowodował utrudnienia na autostradzie Ussuri, która łączy Kraj Nadmorski z obwodem chabarowskim. Lokalne media informują o długich kolejkach do stacji benzynowych.

Mieszkańcy potwierdzają, że paliwo można kupić tylko za okazaniem bonu. Wiele z dystrybutorów jest oznaczonych jako „nieczynne”. Zatankowanie jest możliwe w większych miastach, ale kolejki trwają od półtorej do dwóch godzin.

Sezon turystyczny potęguje kryzys

Kryzys powstał z nałożenia na siebie ataków wymierzonych w rafinerię i sezonu turystycznego, który zwiększa popyt na benzynę. Transporty kolejowe do Władywostoku są opóźnione nawet o dwa tygodnie. Władze lokalne potwierdziły opóźnienia, ale bagatelizują skalę problemu.

Cena paliwa A-92 wzrosła od początku roku o około 40 procent (71 970 rubli, czyli 900 dolarów za tonę). A-95 podrożało w przybliżeniu o 50 procent (81 337 rubli, czyli 1015 dolarów za tonę).

The Moscow Times / Biznes Alert / Marcin Karwowski

Powiązane artykuły

Nawrocki zawetował ustawę wiatrakową, ale jest za mrożeniem cen
– Staję po stronie społecznej, a nie tych, którzy chcą mieszać kwestię cen energii elektrycznej z wiatrakami i działaniami lobbingowymi...

Porozumienie Orlen-Synthos o SMR w najbliższym czasie
Ireneusz Fąfara, podczas konferencji wynikowej, powiedział, że jego zdaniem Orlen podpisze z Synthom porozumienie w sprawie SMR do końca lata....
Lotnisko Chopina w Warszawie, foto: lotnisko-chopina.pl

Polskie lotniska biją rekordy. Warszawa liderem w Europie
W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2025 roku polskie porty lotnicze obsłużyły ponad 36 mln pasażerów. To czyni nasz rynek najszybciej...
