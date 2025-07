Po skandalicznych słowach Grzegorza Brauna dziennikarz Radia Wnet przerwał wywiad z politykiem

Europoseł Grzegorz Braun w rozmowie z Radiem Wnet stwierdził, że „komory gazowe w Auschwitz to fake”. Prowadzący rozmowę dziennikarz Łukasz Jankowski przerwał rozmowę z europosłem.

„Panie pośle, są pewne granice. Tak, są pewne granice. Grzegorz Braun, dziękuję bardzo za rozmowę” – powiedział dziennikarz Radia Wnet, kończąc wywiad z Braunem.

Negacja niemieckich zbrodni i cynizm polityczny

„Rozmowa z Grzegorzem Braunem nie będzie, przynajmniej przeze mnie, kontynuowana, bo są granice cynizmu politycznego, pogoni za głosami, za sensacją tam, gdzie jest kilka milionów ofiar i pamięć o nich” – podkreślił na antenie Radia Wnet Jankowski. „Tam, gdzie de facto na taniej prowokacji stara się zbić kapitał polityczny, trzeba powiedzieć <<stop>>” – dodał dziennikarz.

Przez następne kilka minut publicysta prostował wypowiedź Brauna i tłumaczył, że wypowiedziane przez niego słowa nie będą przez niego tolerowane.

Do prokuratury

Braun udzielił Radiu Wnet wywiadu przez telefon. Europoseł był w tym czasie w Jedwabnem, gdzie odbyły się w czwartek uroczystości z okazji 84. rocznica mordu Żydów w tej miejscowości.

Zaledwie kilka godzin po udzielonej Radiu Wnet wypowiedzi prokuratura wydała oświadczenie, w którym poinformowała, że zajmie się sprawą Brauna. To nie pierwszy raz, gdy europoseł Grzegorz Braun wypowiada kontrowersyjne słowa, które stają się podmiotem dochodzeń prokuratury.

Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście – Północ prowadzi czynności sprawdzające w związku z negowaniem podczas audycji radiowej przez Grzegorza Brauna zbrodni nazistowskich popełnionych w KL Auschwitz, tj. o czyn z art. 55 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. pic.twitter.com/9vkUoxvumM — Prokuratura Okręgowa w Warszawie (@Prok_Okreg_Wawa) July 10, 2025

Oświadczenie w tej sprawie ukazało się też na profilu X Muzeum Auschwitz. Potępiono słowa Brauna uznając je za akt negacjonizmu zbrodni niemieckich, co jest przestepstwem a także za znieważenie pamięci ofiar niemieckiego obozu śmierci i ocalonych oraz ich rodzin.

Grzegorza Brauna za słowa wypowiedziane w czwartek ostro skrytykował europoseł PiS Tobiasz Bocheński. “Uważam, że swoją wypowiedzią o komorach gazowych w obozie Auschwitz-Birkenau Grzogorz Braun przekreślił swoją dotychczasową działalność polityczną” – podkreślił we wpisie X Bocheński.

Uważam, że swoją wypowiedzią o komorach gazowych w obozie Auschwitz-Birkenau @GrzegorzBraun_ przekreślił swoją dotychczasową działalność polityczną. Dlaczego? Już wyjaśniam 👇🏻



Pan Braun ma już prawie 60 lat. I nagle dziś objawia nam swoje stanowisko w takiej sprawie? Nigdy… — Tobiasz Bocheński (@TABochenski) July 10, 2025

Bocheński opisał postawę Brauna jako “wyrachowananą”. “Zaprzeczanie faktom sprawia, że postawił się w tym samym miejscu co ukraińcy nacjonaliści negujący ludobójstwo na Wołyniu. Negując prawdę odbiera wagę jakimkolwiek argumentom o łamaniu praw człowieka w Strefie Gazy. Odebrał sobie legitymację do wprowadzania tematów do debaty publicznej, bądź ich poważnego nagłaśniania” – zaznaczył europoseł PiS.

“A jeżeli się mylę i pan Braun naprawdę wierzy w to co mówi, to nie ma o czym mówić. Najgorsze, że tę wypowiedź wykorzystają wrogowie Polski, by w nią uderzać w międzynarodowych mediach. Szacunek należy oddać panu red. Łukaszowi Jankowskiemu, który zachował się jak trzeba” – podsumował Tobiasz Bocheński.

łoz/ Radio Wnet