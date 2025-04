Sołowow: Podatek węglowy uderza w Europę. Importerzy powinni go płacić

– Jeżeli europejscy przedsiębiorcy ponoszą koszty podatku od emisji CO2, a jednocześnie importerzy i eksporterzy do Unii Europejskiej go nie płacą, to mamy do czynienia z istotną nierównowagą. Ta nierówność ma silny wymiar ekonomiczny – powiedział Michał Sołowow, przedsiębiorca, właściciel Synthos Green Energy. Najbogatszy Polak apeluje o zmianę przepisów importowych.

– Europa jest atrakcyjnym rynkiem i na pewno pozostanie konkurencyjna, jeżeli rządzący będą brali pod uwagę racjonalną budowę poziomu konkurencyjności z innymi częściami świata. Jeżeli natomiast europejscy przedsiębiorcy ponoszą koszty podatku od emisji CO2 w ramach systemu ETS, a jednocześnie importerzy i eksporterzy do Unii Europejskiej go nie płacą to mamy do czynienia z pierwszą istotną nierównowagą – powiedział Michał Sołowow podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

– Ta nierównowaga ma silny wymiar ekonomiczny. Tona emisji CO2 to obecnie około 70 euro, a biorąc pod uwagę koszty energii, to bardzo istotny komponent. Samodzielne dążenie Unii Europejskiej do redukcji emisji i ochrony planety, bez oddziaływania na resztę świata, nic nie zmieni. Europa jest zbyt mała, aby w ten sposób uzdrowić światowy miks energetyczny – podkreślił Sołowow.

– Potrzebujemy dyskusji publicznej i zmian, które dostosują europejskie przepisy w obszarze importu. Tylko w ten sposób można wymusić równowagę na podmiotach zagranicznych, korzystających z naszego rynku. Jeżeli tego nie zrobimy, przegramy – dodał.

Mały atom na ratunek?

Michał Sołowow to najbogatszy Polak, przedsiębiorca, działający m.in. w przemyśle chemicznym. Od lat jest zwolennikiem energetyki jądrowej. W 2019 roku jego Synthos Green Energy, spółka córka koncernu chemicznego Synthos, odpowiedzialna za projekty w energetyce wiatrowej i jądrowej, podpisała umowę o współpracy z GE Hitachi przy rozwoju technologii małych reaktorów modułowych (SMR) i potencjalnej budowie jednostek BWRX-300 w Polsce.

– SMR są chyba jedynym dostępnym rozwiązaniem, które może w średnim okresie, w ciągu półtorej dekady, zmienić nasz miks energetyczny. Zainwestowaliśmy w technologię siedem lat temu, gdy nikt nie wierzył, że atom wróci – mówił w lutym 2025 roku Michał Sołowow.

Jędrzej Stachura