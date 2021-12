Biden kontra Putin z tajnym protokołem Nord Stream 2 w tle. Spięcie Bezpieczeństwo

Fot. Wikimedia Commons. Grafika: Gabriela Cydejko.

W dzisiejszym wydaniu podcastu BiznesAlert.pl zajmujemy się groźną sytuacją na granicy rosyjsko-ukraińskiej o której w ostatnim czasie dyskutowali prezydent USA Joe Biden oraz prezydent Rosji Władimir Putin. Redaktorzy Wojciech Jakóbik i Mariusz Marszałkowski pochylają się również nad kontekstem projektu Nord Stream 2. Czy jest tajny protokół w jego sprawie?

W tym tygodniu odbył się szczyt prezydentów USA i Rosji. Klimat pomiędzy mocarstwami wydaje się być napięty pomimo wesołej atmosfery samego spotkania. Rozmowy dotyczyły obecności około 120 tysięcy żołnierzy rosyjskich na granicy z Ukrainą. Wojciech Jakóbik podkreśla, że są to duże siły zbrojne, które raczej nie zebrały się tam, aby urządzić piknik.

Mariusz Marszałkowski tłumaczy, że siły zbrojne Rosji liczą około miliona żołnierzy. – Według danych wywiadu, Ukraina ma 120-130 tys. To jest bardzo dużo, zważywszy na to, że większość tych sił stanowią żołnierze wojsk lądowych – powiedział.

Nowy projekt sankcji nie uderzy w operatora Nord Stream 2

Jakóbik podkreśla, że w projekcie nowych sankcji amerykańskich nie ma mowy o sankcjach wobec operatora Nord Stream 2. Liczyli na to krytycy tego projektu. – Trzeba zaznaczyć, że to nie jest ukłon w stronę prezydenta Rosji, ale w stronę Niemiec, które nie chciały, aby takie sankcje uderzały w interesy ich firm – powiedział ekspert. Sugeruje, że obietnica Niemiec zatrzymania dostaw gazu przez Nord Stream 2 w razie agresji rosyjskiej to kolejna po tej, że zostanie zatrzymany w razie użycia gazu jako broni. Rosja użyła gazu do wymuszenia Nord Stream 2 w Europie i nie spotkały ją konsekwencje. Nowa czerwona linia jest nieostra i też może zostać przekroczona bez konsekwencji, o ile nie ma tajnego protokołu, który opisuje dokładnie sposób działania USA i Niemiec.

Opracowała Gabriela Cydejko