Personalne roszady przed wiatrakową liberalizacją

Dzisiaj powinny ruszyć w końcu prace nadzwyczajnej podkomisji nad projektem ustawy liberalizującej przepisy ustawy o inwestycjach w farmy wiatrowe. Kto będzie ją kierował? W jej składzie pojawił się Marek Sawicki z PSL, który wcześniej krytykował rządowy projekt.

Dzisiaj mija 527 dni od kiedy 28 listopada 2023 roku grupa posłów Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050 złożyła w Sejmie ustawę w sprawie ułatwień w stawianiu farm wiatrowych na lądzie. Projekt trafił pod obrady, zanim powołano 13 grudnia 2023 roku nowy koalicyjny rząd, co opozycja, czyli odsunięte od władzy Prawo i Sprawiedliwość okrzyknęło aferą wiatrakową. Jego twarzą była Paulina Hennig-Kloska z Polski 2050, ale choć „autorami” projektu mieli być posłowie Platformy Obywatelskiej, została ministrem klimatu i środowiska.

Kto spowalnia prace na projektem?

Projekt wycofano, by go poprawić. Po długich pracach w resorcie i konsultacjach społecznych nowela, liberalizująca przepisy odległości turbin do 500 metrów od zabudowań mieszkalnych wreszcie trafiła do Sejmu 1 kwietnia 2025 roku. Po pierwszym głosowaniu rządowe przedłożenie miało szybko przejść przez legislacyjną ścieżkę.

Minął miesiąc i udało się powołać podkomisję nadzwyczajną, która ma pracować nad tak oczekiwanymi przepisami. Koalicja rządowa ma ciągle kontrolę nad pracami, bo ma w niej większość 6 do 5 głosów. 23 kwietnia członkami 11-osobowej podkomisji, zgodnie z parytetem zostało czterech posłów klubu Prawo i Sprawiedliwość (Andrzej Adamczyk, Tadeusz Chrzan, Rafał Weber, Ireneusz Zyska), trzech z Koalicji Obywatelskiej (Piotr Kandyba, Stanisław Lamczyk, Katarzyna Sibińska) oraz Piotr Strach (Polska 2050 – Trzecia Droga), Adam Dziedzic (Polskie Stronnictwo Ludowe– Trzecia Droga), Dariusz Wieczorek (Lewica) i Michał Połuboczek (Konfederacja).

W ciągu dwóch tygodni koalicja 15 października zmieniła zdanie, i Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych i Komisja Infrastruktury musiały spotkać się ponownie, by na 10-minutowym posiedzeniu wprowadzić zmiany w składzie. Posła KO Piotra Kandybę zastąpi Tomasz Nowak, wiceprzewodniczący, rzecznik dyscypliny i etyki Klubu Parlamentarnego KO (magister filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego), który jest już posłem od pięciu kadencji. Adama Dziedzica z KP PSL-TD, wiceprzewodniczącego ESK, o którego rezygnacji informował Biznes Alert – zastąpił Marek Sawicki, były minister rolnictwa za rządów koalicji PO-PSL, który choć poparł rządowy projekt w głosowaniu po pierwszym czytaniu, choć wcześniej go krytykował.

– Zrezygnowałem z pełnienia z udziału prac w podkomisji, ze względu na inne liczne obowiązki, bo pracuję w kilku innych komisjach. O powołaniu członka podkomisji udziału decyduje nasz klub. Pan Marek Sawicki jest bardzo doświadczonym parlamentarzystą, i ma za sobą wieloletnią pracę w rządzie, co predystynuje go do pracy nad projektem. Do tego zaangażował się w rozwój biogazowni rolniczych, co ma uregulować nowelizacja – mówi poseł Adam Dziedzic.

Popiera, choć krytykuje liberalizację przepisów

Z marszałkiem seniorem Markiem Sawickim nie udało się nam wczoraj skontaktować – nie odpowiedział na maila i SMS. Chcieliśmy go zapytać, jak długo, jego zdaniem potrwają prace podkomisji nad projektem i przygotowanie sprawozdania? Jakie należy wnieść do niego poprawki?

Wcześniej, na etapie rządowych konsultacji nad projektem, przekazał portalowi Biznes Alert, że jest zwolennikiem pozostawienia zasady 10h z możliwością zejścia do 500 metrów za zgodą zamieszkującego w tej strefie w/g następującego schematu. Do 9h 10 procent upustu, 8h 20 procent upustu, … 3h 70 procent upustu, 2h 80 procent, przy czym rozwiązanie dotyczyłoby tylko osób fizycznych, nie firm.

Kto będzie kontrolował prace podkomisji?

Pierwszym punktem obrad dzisiejszego posiedzenia podkomisji są zmiany w prezydium podkomisji. Krystyna Sibińska, wiceprzewodnicząca klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej nadal jest jej przewodniczącą, bo na wczorajszym wspólnym posiedzeniu ESK i KI nie złożyła rezygnacji, ani nie było propozycji jej odwołania.

Jak dowiedział się nieoficjalnie kilka dni temu Biznes Alert przewodnicząca Krystyna Sibińska miałaby być zastąpiona przez innego posła, który ma sprawniej pokierować pracami nad projektem, niekoniecznie z KP KO. Kto ją zastąpi?

Tomasz Nowak jest posłem z okręgu 37 Konin, z tego samego co Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska z KP Polska 2050-Trzecia Droga. W Polska 2050 jest od 2021 roku, a w wyborach parlamentarnych 15 października 2023 roku dostała dwa razy więcej głosów niż poseł Nowak. Ale politolog z wykształcenia i była dziennikarz wcześniej przez część kadencji była posłem z listy Platformy Obywatelskiej.

Marek Sawicki nie odpowiedział na pytanie, czy będzie kandydował do prezydium podkomisji. Wiceprzewodniczącym z PiS zostanie najprawdopodobniej poseł Andrzej Adamczyk, były wiceminister infrastruktury.

Tomasz Brzeziński