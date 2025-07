W czerwcu padł kolejny miesięczny rekord rejestracji nowych osobowych samochodów elektrycznych z ogniwami wodorowymi. W pierwszym półroczu 2025 roku wydano zielone tablice dla 201 takich aut, podczas gdy w tym samym okresie rok wcześniej dla 31 samochodów. To oznacza wzrost o 555 procent. To głównie zasługa „nowych” aut Toyota Mirai.

W czerwcu 2025 roku zarejestrowano w Polsce 65 fabrycznie nowych osobowych pojazdów z ogniwem wodorowym (FCEV). To oznacza, że został pobity rekordowy wynik z maja (51 sztuk), i mamy kolejną datę, która zapisze się w historii naszego rynku motoryzacyjnego. Także z drugiego powodu. Z danych Polskiego Związku Przemysły Motoryzacyjnego wynika, że dzięki dwóm ostatnim świetnym miesiącom w tym roku zarejestrowano już 121 nowych FCEV, co jest nowym rekordem, po tym jak dwa lata temu z salonów wyjechały 83 wodorowce.

To Toyota wykręciła rekordowy wynik

Do końca 2024 roku na rynku, także polskim były dostępne dwa modele samochodów z ogniwami wodorowymi: SUV Hyundai Nexo oraz sedan Toyota Mirai. Koreański koncern Hyunday Motor Company zaprzestał jednak produkcji pierwszej generacji Nexo. W kwietniu 2025 roku zaprezentował na targach Mobility Show 2025 w Seulu model kolejnej generacji, dysponujący nowym ogniwem większej mocy, a więc oferujący dłuższy zasięg. Ale wciąż jeszcze nie schodzi on na masową skalę z linii produkcyjnej głównej fabryki koncernu w Ulsam w Korei Południowej.

Do produkcji samochodów na wodór przygotowuje się niemiecki koncern BMW, którego SUV iX5 Hydrogen jest na razie sprawdzany w warunkach terenowych w ramach floty testowej. Do sprzedaży model ma wejść dopiero w 2028 roku. A to oznacza, że obecnie segment podzielony jest tylko między japoński koncern Toyota Motor a koreański Hyundai Motor.

W 2025 roku, jak na razie należy on bezapelacyjnie do Japończyków, także w Polsce. PZMP nie podaje wprawdzie szczegółowych danych, ale:

– Wszystkie spośród 121 tegorocznych rejestracji FCEV w Polsce to samochody Toyota Mirai – potwierdza Robert Mularczyk, PR Regional Senior Manager w Toyota & Lexus Central Europe.

Prawie pięć lat od światowej premiery

Światowa premiera Mirai 2 odbyła się jesienią 2020 roku (poprzedniczka wystartowała w 2014 roku), a pierwsze dwie rejestracje w Polsce odnotowano w lutym 2021 roku. Mirai to pięcioosobowy sedan/limuzyna o długości 4975 mm (wcześniej czteroosobowy). Jego napęd ma 182 KM (134 kW) mocy, przenoszonej na tylne koła. Samochód przyspiesza od 0 do 100 km/h w 9,0 sekundy i może się rozpędzić maksymalnie do 175 km/h. Zużycie wodoru wynosi 0,79–0,89 kg H2 na 100 km, co pozwala na przejechanie dystansu do 650 km.

Ustanawiając tegoroczny rekord rejestracji Toyota Motor Poland sprzedawała Mirai 2 z roczników 2022/2023. Odbiorcami aut byli, według Roberta Mularczyka, klienci indywidualni i flotowi, ale bez dużych flot, i nie korporacje taxi. Do tego dilerzy, którzy nabywali auta testowe plus samochody do lokalnych działań promocyjnych. I oczywiście Toyota Leasing Polska, firma leasingowa z grupy TMP.

Autem, przy absencji Hyundai Motor mógł być krótki termin od złożenia zamówienia do dostawy. – W Polsce mamy dostępne auta od ręki. Toyota Motor Poland dysponuje centralnym magazynem, co jest ewenementem w naszym kraju, i nie obciążamy dilerów z góry wyfakturowanymi autami na ich placach tylko pozwalamy korzystać na bieżąco z zasobów naszego magazynu – wyjaśnia Rober Mularczyk.

Cena detaliczna Toyoty Mirai zaczyna się od 318,9 tysięcy złotych, jak na segment premium przystało. Już wcześniej auta, ze względu na cenę nie były objęte dotacjami w rządowym programie Mój elektryk (chyba, że dla dużych rodzin 2+3, które nie miały górnego limitu). Obecny program NaszEuto obejmuje wyłącznie elektryki, choć limit zwiększono do 276,75 tysięcy złotych brutto (więc przy dużych rabatach, teoretycznie byłaby możliwość uzyskania dofinansowania zakupu Mirai).

– Przy sprzedaży aut oferujemy 20 tysięcy złotych rabatu (dostępna jest obecnie tylko wyższa wersja Executive – red.). Ale warto porozmawiać z handlowcem w salonie. Jest przestrzeń do dalszych negocjacji – dodaje Mularczyk.

Dziewięć miast na celowniku koncernów?

Według ostatnich danych PZPM, ogólnodostępna infrastruktura tankowania wodoru w Polsce to obecnie 9 całodobowych stacji samoobsługowych. Są one wyposażone łącznie w 20 dyspenserów, w tym 11 punktów tankujących pod ciśnieniem 350 bar. Te pierwsze przeznaczone są dla pojazdów ciężkich, w tym autobusów. Pozostałe 9 pod ciśnieniem 700 bar dla samochodów osobowych. Na każdej (czynnej) stacji H2 w Polsce można więc zatankować osobowe FCEV.

W przeciwieństwie do klasycznych samochodów elektrycznych z bateriami litowo-jonowymi, auta z napędem FCEV można zatankować do pełna w kilka minut, a nie kilkudziesiąt. Realny zasięg obu modeli wodorowców: Nexo i Mirai wynosi do 600 kilometrów, dużo jak na pojazdy z napędem zeroemisyjnym.

Jednak ciągle niewielka liczba stacji H2 powoduje, że bezpiecznie jest mieć takie auto tylko w dziewięciu polskich miastach, gdzie jest publiczna infrastruktura do tankowania H2. Są to: Warszawa, Rybnik, Gdańsk, Gdynia, Lublin, Wrocław, gdzie znajdują się stacje sieci Neso oraz Poznań, Katowice i Wałbrzych, gdzie na wybranych swoich stacjach paliw takie instalacje zbudował Orlen.

Według PZPM, w naszym kraju zarejestrowanych jest 528 osobowych aut na wodór oraz 100 takich autobusów. W pierwszym półroczu 2025 roku wydano zielone tablice dla 201 takich aut, podczas gdy w tym samym okresie rok wcześniej dla 31 samochodów, a to oznacza wzrost o 555 procent. Jeśli od początku 2025 roku zarejestrowano 121 sztuk fabrycznie nowych aut, to znaczy, że kupiono jeszcze 80 używanych. Rynek wtórny stanowi około 40 procent.

Cena detaliczna wodoru wynosi 69 zł/kg. Przejechanie 100 km jest więc droższe niż w samochodach spalinowych porównywalnej wielkości, tym bardziej z napędem hrybrydowym. Na przykład nowa Toyota Camry z silnikiem 2.5 Hybrid Dynamic Force o mocy 230 KM zużywa średnio 4,8–4,9 l/100 km. Mimo to popyt na wodorowce dynamicznie rośnie. Zgaśnie jeśli nie przybędzie nowych stacji tankowania. A tak się składa, że w tym roku żadna nowa nie będzie już udostępniona.

Tomasz Brzeziński