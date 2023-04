Polacy kończą konsultacje atomu z Niemcami, ale czekają na podpis Alert

W toku konsultacji transgranicznych wymaganych prawem Polacy przekazali wszelkie informacje o planie budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu stronie niemieckiej. To kolejne konsultacje z cyklu. Zakończą się po podpisaniu protokołu znajdującego się na ostatnim etapie uzgodnień.

Flagi Polski, Niemiec i Unii Europejskiej. Fot. BiznesAlert.pl

– Polska udzieliła Niemcom wszelkich wyjaśnień w sprawie budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej w województwie pomorskim. W czasie zorganizowanego przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska spotkania polscy eksperci w sposób wyczerpujący odnieśli się do kwestii podnoszonych przez przedstawicieli rządu Republiki Federalnej Niemiec – podaje rząd RP.

– W czasie zorganizowanego na prośbę Niemiec spotkania polscy eksperci odpowiedzieli wyczerpująco na pytania dotyczące budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, przedstawiając przy tym szczegółowe dane i wyniki analiz. Po przedstawieniu wszystkich informacji, prowadzący spotkanie Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Andrzej Szweda-Lewandowski zwrócił się z pytaniem, czy wszystkie kwestie zostały w pełni wyjaśnione, i czy przedstawiciele niemieckiego rządu nie mają dodatkowych pytań. W odpowiedzi przewodniczący niemieckiej delegacji Uwe Feller z Ministerstwa Ochrony Klimatu, Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Środowiska Meklemburgia-Pomorze Przednie stwierdził, że delegacja nie ma więcej pytań i dziękuje za udzielone odpowiedzi – czytamy dalej.

Spotkanie zorganizowane przez GDOŚ jest wymagane przepisami środowiskowymi konwencji Espoo. Są niezbędne do wydania decyzji środowiskowej w toku przygotowań do budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu.

Rozmowy z Niemcami następują po analogicznych rozmowach z Czechami, Estonią, Finlandią, Holandią, Łotwą i Węgrami. – Konsultacje z Niemcami zostaną zakończone z chwilą podpisania protokołu, którego wstępny zakres już został uzgodniony – czytamy w komunikacie rządu RP. – Po zapoznaniu się z przekazaną przez Polskę we wrześniu 2022 roku dokumentacją przedsięwzięcia (raport Espoo), Niemcy przesłali do Warszawy szereg pytań. Zostały one przez stronę polską uważnie przeanalizowane, a następnie udzielono wyczerpujących wyjaśnień – najpierw w formie pisemnej (wraz z załącznikami graficznymi), a następnie, na prośbę Niemiec, na spotkaniu bilateralnym, w czasie którego eksperci Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Państwowej Agencji Atomistyki oraz przede wszystkim inwestora – Polskich Elektrowni Jądrowych – odpowiadali na zgłoszone, a także dodatkowo zadane pytania strony niemieckiej.

Program Polskiej Energetyki Jądrowej zakłada budowę pierwszego reaktora w 2033 roku i 6-9 GW do 2043 roku. Pierwsza elektrownia ma stanąć w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino na Pomorzu w technologii AP1000 amerykańskiego Westinghouse.

GDOŚ/Wojciech Jakóbik