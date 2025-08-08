Najważniejsze informacje dla biznesu

Polacy zarabiają coraz więcej – najnowsze dane GUS

Autor: Natalia Murach8 sierpnia, 2025, 12:27
Dane GUS

Fot: GUS

W drugim kwartale 2025 roku przeciętne wynagrodzenie w Polsce wyniosło 8 749 zł brutto – poinformował Główny Urząd Statystyczny. To nieco mniej niż w rekordowym pierwszym kwartale (8 962 zł), ale i tak drugi najwyższy wynik w historii. W ujęciu rocznym zarobki wzrosły aż o 8,8 proc., a co ważniejsze, realnie Polacy mogą pozwolić sobie na więcej.

Niższa inflacja, wyższe realne dochody

To, co szczególnie cieszy pracowników, to wyraźny wzrost siły nabywczej. Inflacja w II kwartale wyniosła jedynie 4,1 proc., czyli znacznie mniej niż tempo wzrostu płac. W praktyce oznacza to, że realne wynagrodzenia wzrosły o około 4,7 proc. to jeden z najlepszych wyników ostatnich lat.

Choć w porównaniu z początkiem roku średnia pensja nieco spadła, ekonomiści podkreślają, że to naturalne zjawisko sezonowe. Nadal zarabiamy znacząco więcej niż rok temu.

Dynamika płac zaczyna hamować

Eksperci zwracają uwagę, że choć wynagrodzenia nadal rosną, tempo tego wzrostu wyraźnie się zmniejsza. Jeszcze w I kwartale płace rosły w tempie 10 proc. rok do roku, obecnie to 8,8 proc. Zgodnie z prognozami Narodowego Banku Polskiego (NBP), w kolejnych kwartałach 2025 roku dynamika płac ma stopniowo spadać  do 7,7 proc. pod koniec roku, a w 2026 r. może zejść nawet poniżej 6 proc.

GUS pokazuje pełniejszy obraz rynku pracy

Opublikowane dane dotyczą całej gospodarki narodowej, a więc są szersze niż comiesięczne statystyki z sektora przedsiębiorstw. Obejmują nie tylko firmy zatrudniające powyżej 10 pracowników (około 6,5 mln osób), ale również mikrofirmy, sektor publiczny, fundacje, stowarzyszenia, osoby prowadzące działalność gospodarczą, organizacje społeczne, partie polityczne, związki zawodowe i wiele innych podmiotów.

Dla porównania, w czerwcu 2025 r. średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 8 882 zł brutto, a jego roczny wzrost wyniósł 9 proc. W maju było to 8,4 proc., co oznacza wyraźne przyspieszenie. Statystyki te są jednak mniej reprezentatywne dla całej gospodarki, ponieważ obejmują jedynie część pracujących – około 40 proc. zatrudnionych w Polsce.

BA

