Polenergia prezentuje wyniki z 2021 roku. Cztery miliardy złotych przychodów ze sprzedaży Alert

Farma wiatrowa Polenergii w Pucku. Fot. Polenergia

Polenergia przedstawiła wyniki z 2021 roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły blisko cztery miliardy złotych. Spółka podaje, że skorygowana EBITDA wynosząca ponad 361 mln złotych oraz skorygowany zysk netto na poziomie 187 mln złotych to najlepszy rezultat w jej historii.

Polenergia podkreśla, że tegoroczne wyniki finansowe wskazują, iż trwająca pandemia koronawirusa nie wpłynęła w istotny sposób na funkcjonowanie Grupy. Jednocześnie, jej spółki pozostają nienarażone w sposób bezpośredni na negatywne skutki konfliktu zbrojnego w Ukrainie ze względu na marginalne zaangażowanie w działalność na terytorium Rosji, Białorusi i Ukrainy.

Wyniki z 2021 roku:

– 3 999 mln PLN przychodów ze sprzedaży w 2021 roku;

– 121 procent zmiana rok do roku przychodów ze sprzedaży;

– 361 mln PLN wynik skorygowanej EBITDA w 2021 roku;

– 41 procent zmiana rok do roku skorygowanej EBITDA;

– 187 mln PLN skorygowany zysk netto w 2021 roku;

– 69 procent zmiana rok do roku skorygowanego zysku netto;

– 50 procent skorygowana marża EBITDA w 2021 roku (bez segmentu obrotu);

– 29 procent średnia produktywności netto farm wiatrowych w 2021 roku;

– 706 GWh produkcja netto energii elektrycznej z farm wiatrowych w 2021 roku;

– 100 MW łączna moc nowych projektów, które w 2021 roku wygrały aukcję OZE;

– 233 MW łączna moc obecnie budowanych projektów OZE;

– 1,4 GW moc projektów włączonych do pierwszej fazy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce;

– Ostatnie kilkanaście miesięcy potwierdza słuszność obranego przez Polenergię kierunku. Jesteśmy jedną z największych i najprężniej rozwijających się grup energetycznych w kraju, której model biznesowy obejmuje już wszystkie elementy energetycznego łańcucha wartości – od wytwarzania do bezpośredniej sprzedaży kierowanej do odbiorców biznesowych i indywidualnych. Rosnące wyniki finansowe i skutecznie przeprowadzona emisja nowych akcji stanowią solidne fundamenty do dalszego wzrostu. Wierzymy, że kontynuacja rozwoju i budowy zeroemisyjnych źródeł energii przełoży się nie tylko na większą wartość dla

akcjonariuszy, ale i dołoży kolejną cegiełkę do budowy lepszej, zrównoważonej, zielonej przyszłości – stwierdza dr Michał Michalski, prezes Polenergii.

Rekordowe wyniki finansowe

W 2021 roku Grupa Polenergia osiągnęła rekordowy wynik przychodów ze sprzedaży – aż 3999,4 mln PLN. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie znaczący wzrost przychodów w samym czwartym kwartale ubiegłego roku. Od października do grudnia 2021 roku sprzedaż Grupy wyniosła 2066,9 mln PLN, na co największy wpływ miały wyższe przychody ze sprzedaży w segmentach obrotu i sprzedaży o 1480 mln PLN, gazu i czystych paliw o 63,1 mln PLN oraz lądowych farm wiatrowych o 24 mln PLN – czytamy w komunikacie.

Skorygowany wynik EBITDA w całym 2021 roku osiągnął również rekordowy poziom 361,2 mln PLN i był o 104,4 mln PLN wyższy w stosunku do 2020 roku. Wzrost wyniku EBITDA spowodowany był głównie wyższym o 117 mln PLN wynikiem segmentu gazu i czystych paliw, dzięki realizacji procesu optymalizacji pracy Elektrociepłowni Nowa Sarzyna. Wzrost ten częściowo został skompensowany przez niższy o 9,8 mln PLN wynik segmentu lądowych farm wiatrowych spowodowany niższym poziomem produkcji wynikającym z gorszych warunków wietrznych w porównaniu z 2020 rokiem. Wzrost wyniku segmentu gazu i czystych z paliw z 18,6 do 135,7 mln PLN został osiągnięty głównie wskutek optymalizacji pracy Elektrociepłowni Nowa Sarzyna, wyższego wyniku na sprzedaży ciepła i usługach systemowych (generacja wymuszona) oraz przychodów z tytułu rekompensaty gazowej. W ramach optymalizacji dokonano w 2021 roku „odwrócenia” krótko i średnioterminowych transakcji zabezpieczających produkcję i sprzedaż energii elektrycznej w Nowej Sarzynie, a także „odwrócenia” pełnego zabezpieczenia na rok 2022 i częściowego na 2023 rok. Ograniczenie planowanej produkcji i zrealizowanie marży na zamknięciu pozycji na rynku terminowym możliwe było za sprawą zmiany poziomu marżowości wynikającej ze zmian poziomów cen energii elektrycznej, gazu i uprawnień do emisji CO2 powiązanych z produkcją energii elektrycznej w ENS.

Segment obrotu i sprzedaży zanotował w ubiegłym roku wzrost wyniku EBITDA o 0,4 mln PLN w porównaniu z 2020 rokiem, głównie w konsekwencji optymalizacji zabezpieczenia produkcji i sprzedaży ENS, wyższego wyniku na portfelu handlowym, sprzedaży do klientów strategicznych i działalności proprietary trading. Wzrost ten został skompensowany przez niższy wynik na agregacji OZE i handlu energią z farm wiatrowych spowodowany wyższymi kosztami profilu i bilansowania oraz na handlu certyfikatami, a także wyższymi kosztami operacyjnymi związanymi ze wzrostem skali działalności.

Segment lądowych farm wiatrowych zanotował niższy o 9,8 mln PLN wynik EBITDA. Wpływ niższego o 10 procent wobec bazy projektów z 2020 roku wolumenu produkcji, został częściowo skompensowany przez produkcję z wprowadzonej do eksploatacji w 2021 roku Farmy Wiatrowej Szymankowo, produkcję w okresie rozruchu budowanej Farmy Wiatrowej Dębsk oraz wyższe ceny sprzedaży zielonych certyfikatów i energii elektrycznej. Farmy wiatrowe wyprodukowały netto w ubiegłym roku 706 GWh energii elektrycznej, co ostatecznie było wynikiem zaledwie o jeden procent gorszym niż w 2020 roku. Ich produktywność cały czas jest powyżej średniej całego krajowego sektora. W samym czwartym kwartale 2021 roku produktywność farm Polenergii osiągnęła poziom 38,5 procent co było najlepszym wynikiem od siedmiu kwartałów.

Z kolei niższy o 0,8 mln PLN wynik w segmencie fotowoltaiki był głównie konsekwencją wzrostu kosztów związanych z rozwojem projektów będących w fazie dewelopmentu.

Na wyższy o 4,2 mln PLN wynik EBITDA w segmencie dystrybucji wpłynęła głównie wyższa marża na dystrybucji energii elektrycznej spowodowana wzrostami przychodów z opłat przyłączeniowych, wyższa marża jednostkowa na sprzedaży energii oraz wejście w życie nowej taryfy. Wynik został częściowo skompensowany przez wyższe koszty operacyjne, a także koszty poniesione na realizację pilotażowego projektu w zakresie elektromobilności.

W rezultacie opisanych powyżej zdarzeń skorygowana marża EBITDA, z wyłączeniem segmentu obrotu i sprzedaży, wyniosła 50,1 procent i była o 12,6 p.p. wyższa od rozpoznanej w analogicznym okresie poprzedniego roku. W samym czwartym kwartale 2021 roku wartość tego wskaźnika wyniosła 41 procent i była o 1,7 p.p. wyższa od uzyskanej w czwartym kwartale 2020 roku – czytamy w komunikacie Polenergii.

Polenergia/Jędrzej Stachura