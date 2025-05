Polenergia zbudowała farmę fotowoltaiczną za 150 milionów złotych

Energetyczna grupa wkrótce ruszy z produkcją energii z farmy fotowoltaicznej PV Szprotawa o mocy 67 MW, największej jaką dotychczas zbudowała. Inwestycja zrealizowana w województwie lubuskim kosztowała ponad 150 milionów złotych – dowiedział się Biznes Alert. Wielkoskalowa instalacja solarna będzie jednym z ostatnich lądowych OZE, jakie Polenergia zbuduje w kolejnych latach w Polsce. Priorytetem są bowiem trzy morskie farmy wiatrowe na Bałtyku.

Polenergia, notowana na warszawskiej giełdzie, kontrolowana przez miliarderkę Dominikę Kulczyk jest znaczącym producentem energii z OZE. W 2024 roku wprowadziła do krajowego systemu elektroenergetycznego 1 444 GWh, o 3,6 procent więcej niż rok wcześniej. To tyle wynosi średnie roczne zużycie około 700 tysięcy gospodarstw domowych w Polsce. Gros, bo 1362 GWh zielonej energii wyprodukowało 13 lądowych farm wiatrowych, a 80 GWh wielkoskalowe elektrownie fotowoltaiczne. Jednak było to o 107 procent więcej niż rok wcześniej, głównie dzięki uruchomieniu PV Strzelino.

150 milionów złotych na PV Szprotawa

Energia pozyskiwana ze słońca stanowi dla Grupy Polenergia naturalne dopełnienie generacji z wiatru, m.in. dzięki komplementarnemu profilowi produkcji. Dotychczasowa moc zainstalowana farm fotowoltaicznych wynosi 82 MW (elektrownie zajmują powierzchnię 127 ha). Największa z nich PV Strzelino o mocy 45,2 MW (składa się 73 000 modułów fotowoltaicznych, 7 stacji transformatorowych średniego napięcia oraz stację transformatorową wysokiego napięcia), która została oddana do eksploatacji w 2024 roku.

I było to jedyne wielkoskalowe OZE, o jakie zwiększyły się zielone aktywa giełdowej grupy w 2024 roku. Wkrótce portfel solarny znów się powiększy, i to znacznie. Spółka rozpoczęła właśnie rozruch technologiczny największej farmy fotowoltaicznej w swoim portfelu PV Szprotawa o mocy 67 MW, w podziale na Szprotawa I – 47MW, Szprotawa II – 20 MW, zlokalizowanej w gminach Szprotawa oraz Niegosławice w województwie lubuskim. Inwestycja powiększy portfel solarny 81,7 procent do 149 MW.

– Oba projekty były realizowane równolegle. Łącznie nakłady na dwa etapy wyniosły ponad 150 mln zł. Inwestycja była realizowana w części dzięki finansowaniu zewnętrznemu przez spółki celowe – Polenergia Farma Wiatrowa Namysłów dla farmy Szprotawa I oraz Polenergia Farma Fotowoltaiczna 16 Szprotawy II– informuje Mirosław Kuk, rzecznik prasowy Polenergii.

Farmy Szprotawa czekają na udzielenie koncesji przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Komplet dokumentów został złożony do w kwietniu. Na uzyskanie koncesji czeka się od kilku tygodni do kilku miesięcy. A to może oznaczać, że ich generacja – szacowana na około 70 GWh rocznie – zostanie w części uwzględniona w wynikach Grupy Polenergia od drugiego półrocza 2025 roku. Farma wygrała aukcję OZE organizowaną przez Urząd Regulacji Energetyki, i istotna część generacji energii ma cenę zabezpieczoną kontraktem różnicowym.

Będą magazyny energii przy farmach

Inwestycja w Szprotawie będzie jednym z ostatnich w lądowe OZE w Polsce, jakie Polenergia zrealizuje w kolejnych latach. Z danych z prezentacji zarządu do ostatniego raportu rocznego wynika, że w budowie były wówczas dwie farmy o łącznej mocy 67 MW. I są to Szprotawa I i II. Dwa kolejne projekty o łącznej mocy 95 MW miały być na zaawansowanym etapie rozwoju. Kolejnych 28 o sumarycznie 643 MW mocy zainstalowanej ma być w przygotowaniu.

Nowa strategia Polenergii przyjęta pod koniec marca 2025 roku, zakłada do 2030 roku dalszy rozwój projektów fotowoltaicznych w oparciu o istniejące aktywa (w ramach cable pooling), w połączeniu z magazynami energii. Łącznie zwiększenie mocy ma w tych instalacjach wynieść 100 MW. Dodatkowo w przygotowaniu jest 14 farma wiatrowa, czyli FW Bądecz, o mocy 48 MW, która ma być zlokalizowana w gminie Wysoka, w powiecie pilskim w województwie wielkopolskim. Dotychczas Polenergia wybudowała 13 lądowych farm wiatrowych, których łączna moc to 493 MW.

– Zgodnie z naszą strategią budowa magazynów energii na farmach fotowoltaicznych/wiatrowych to kierunek, w którym będziemy podążać. Każdorazowo decyzja o takiej inwestycji jest poprzedzana skrupulatną analizą dla poszczególnych lokalizacji. W naturalny sposób tak duże farmy jak Szprotawa I i II mogą być w przyszłości wyposażone w magazyny energii –dodaje Mirosław Kuk.

W pobliżu PV Szprotawa znajduje się farma wiatrowa FW Mycielin, o mocy 46 MW, oddana do użytku w 2016 roku.

Morskie farmy wiatrowe to priorytet

Zgodnie z nową strategią, priorytetem jest realizacja projektów morskich farm wiatrowych. To przede wszystkim Bałtyk 2 i 3 (o mocy po 770 MW), rozwijane w joint venture 50/50 z norweskim koncernem Equinor, które mają być oddane do użytku w 2027 roku. Dotychczasowe nakłady Polenergii poniesione na ten cel wyniosły 2,04 miliarda złotych.

Partnerzy równolegle przygotowują projekt MFW Bałtyk 1 (1560 MW) do aukcji w 2025 roku, na co spółka wydała 170 milionów złotych do końca 2024 roku. Ten etap ma rozpocząć działalność komercyjną w 2032 roku. Łącznie morskie farmy mają mieć ok. 3000 MW mocy zainstalowanej, i kosztować około 10 miliardów euro.

Zarząd Polenergii zakłada do końca dekady poniesienie nakładów kapitałowych w wysokości około 4,6 miliarda złotych, ale głównie na inwestycje związane z rozwojem morskiej energetyki. Wydatki na OZE na lądzie można oszacować na ponad 600 milionów złotych, z czego 230 milionów złotych na farmy fotowoltaiczne i 400 milionów na FW Bądecz.

Tomasz Brzeziński