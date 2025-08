Półmetek wakacyjnej promocji Orlenu

W lipcu mija połowa okresu, przez jaki trwa wakacyjna promocja Orlenu. Akcja cieszy się większą o 20 procent popularnością, niż ubiegłoroczna edycja.

27 czerwca Orlen uruchomił wakacyjną promocję „Epickie Weekendy”, która trwa do końca sierpnia. W pierwszym miesiącu skorzystało z niej o 20 procent więcej klientów niż w lipcu ubiegłego roku. Sprzedano również o jedną piątą więcej paliwa w promocyjnej cenie.

Z akcji mogą skorzystać klienci posiadający aplikację Orlen Vitay i tankujący od piątku do niedzieli. Promocją objęta jest benzyna i olej napędowy marki Efecta i Verva. W przypadku gdy klient nabywa tylko paliwo, oszczędza 25 groszy na litrze. Jeżeli dodatkowo skorzysta z oferty gastronomicznej lub sklepowej za minimum 5 złotych, rabat rośnie do 40 groszy. Jednorazowo można zatankować do 50 litrów paliwa.

Zainteresowanie aplikacją

Koncern zanotował również wzrost zainteresowania Orlen Vitay. W trakcie trwania promocji spółka zanotowała wzrost pobrań o 150 procent, w stosunku do ubiegłego roku.

– Z satysfakcją obserwujemy rosnącą popularność aplikacji Orlen Vitay, której sukcesywnie przybywa nowych użytkowników. Cieszy nas nieustannie rosnące zaufanie do naszej marki, ponieważ program lojalnościowy działa od 24 lat, a my nie ustajemy w staraniach, aby zapewniał naszym klientom wygodę i oszczędność czasu, a także oferował realne korzyści. Rozwijamy program i integrujemy w aplikacji kolejne usługi i funkcjonalności. Już teraz jej użytkownicy, oprócz podstawowych funkcji, mogą skorzystać dodatkowo z płatności mobilnych Orlen Pay, ofert partnerskich, czy zalogować się do swojego konta klienta Energa – mówi Piotr Suchodolski, dyrektor wykonawczy ds. marketingu komercyjnego Orlen.

Orlen / Marcin Karwowski