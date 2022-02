Półprzewodniki – nowy motyw geopolityki. Spięcie Cyberprzestrzeń

Tematem dzisiejszego wydania podcastu Spięcie BiznezAlert.pl są półprzewodniki – co oznaczają dla współczesnej gospodarki, oraz o sporze Stanów Zjednoczonych i Chin w tym zakresie. – Kto wygra w wyścigu o półprzewodniki, ten wygra wyścig technologiczny – powiedział redaktor BiznesAlert.pl Jędrzej Stachura.

Wyścig o półprzewodniki

Michał Perzyński i Jędrzej Stachura, dziennikarze BiznesAlert.pl rozmawiają o tym, jaką rolę odgrywają półprzewodniki w sporach gospodarczych, a co za tym idzie, także geopolitycznych pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi; coraz większe znaczenie ma tu również Europa: – Półprzewodniki to związki krzemu i innych materiałów, z których wytwarzane są chipy, które w krótkiej chwili dokonują wielu istotnych obliczeń, bez tej technologii nie może być mowy o rozwoju sektora motoryzacyjnego czy cyfrowego – mówił Jędrzej Stachura. – Stany Zjednoczone i Chiny rywalizują o dostęp do pożądanych surowców, a spór ten ma odbicie we współczesnej geopolityce; przykładem jest Tajwan, gdzie znajduje się wiele firm przodujących w tej technologii. Amerykanie planują zbudować duże fabryki w Europie, a konkretnie w niemieckiej Saksonii – mówił.

Zapraszamy do wysłuchania podcastu na YouTube, SoundCloud lub Spotify.