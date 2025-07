Polskie firmy zakończyły pierwszy etap dostosowania się do amerykańskich wymogów przemysłu jądrowego. Dostawca systemów transportowo-przeładunkowych FAMAK i przedsiębiorstwo budowlane Mostostal Kraków, po ukończeniu trzyetapowego procesu, będą mogły realizować zamówienia z portfela Westinghouse w Polsce i na świecie. To także część przygotowań do budowy pierwszej polskiej elektrowni w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino.

FAMAK i Mostostal Kraków zakończyły pierwszy etap dostosowania do amerykańskich wymagań na potrzeby przemysłu jądrowego. Polskie firmy zostały wyselekcjonowane przez Westinghouse, partnera przy budowie pierwszej elektrowni jądrowej na Pomorzu. Ukończyły właśnie pierwszą fazę projektu dostosowywania procedur do amerykańskich wymagań zapewnienia jakości w przemyśle jądrowym.

Chodzi o NQA-1, standard Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników (ASME, ang. American Society of Mechanical Engineers) dotyczący zapewnienia jakości w przemyśle jądrowym. Obejmuje on wymogi projektowania, produkcji i inspekcji komponentów w instalacjach.

Standard jako warunek

Zdaniem Polskich Elektrowni Jądrowych (PEJ), spółki odpowiedzialnej za realizację programu jądrowego Polski, osiągnięcie NQA-1 przez polskie firmy da możliwość włączenia ich do globalnego łańcucha dostaw amerykańskiego dostawcy technologii AP1000 i umożliwi im zaangażowanie w projekty jądrowe.

– Polska już dziś ma potencjał, aby stawać się hubem dla przemysłu jądrowego. Jest to szansa, którą chcemy wykorzystać. Aktywnie zachęcamy naszych amerykańskich partnerów, by włączali polskie firmy w łańcuch dostaw dla prowadzonego przez nas projektu. Oczywiście wymaga to inwestycji też po stronie polskiego przemysłu, by świadczył on usługi i tworzył produkty absolutnie najwyższej jakości, ale są to inwestycje, które mogą dać bardzo duże korzyści poszczególnym firmom. Westinghouse, po naszym wskazaniu, przeanalizował lokalny i ogólnopolski rynek w poszukiwaniu właśnie tych, którzy mają największy potencjał, by zaangażować się w inwestycję na Pomorzu. W ten sposób wyselekcjonowano sześć firm, które dostosowują wymagania do tych stosowanych w światowym sektorze jądrowym. Proces dostosowywania się do standardu NQA-1 jest tego ważnym elementem. Mamy również nadzieję, że polskie firmy na stałe znajdą się w międzynarodowym łańcuchu dostaw energetyki jądrowej – powiedział Marek Woszczyk, prezes Polskich Elektrowni Jądrowych.

– Jednym z głównych beneficjentów polskiego programu jądrowego powinna być polska gospodarka. Zabezpieczenie wysokiego udziału polskich firm w budowie elektrowni jądrowej to jeden z głównych celów programu i parametr oceniający jego sukces. Niesie to za sobą nowe miejsca pracy, międzynarodowe kompetencje oraz wiele innych korzyści gospodarczych, których oczekują główni interesariusze tego projektu i polskie społeczeństwo. Westinghouse od początku swojego zaangażowania w Polsce buduje odpowiednie struktury lokalne, aby pomóc polskim firmom w zdobyciu odpowiednich kompetencji. Mają one służyć spełnieniu najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa jakie obowiązują w sektorze jądrowym na całym świecie. Bardzo nas cieszy zaangażowanie i postępy polskich firm, takich jak FAMAK i Mostostal Kraków w spełnieniu tych wymagań i dołączeniu do grona potencjalnych dostawców modułów reaktora AP1000 dla pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce oraz innych obiektów, które będą budowane w tej sprawdzonej i niezawodnej technologii. – powiedział Mirosław Kowalik, prezes Westinghouse Polska.

Pierwszy z trzech etapów

Pierwszy etap procesu miał na celu opracowanie procedur w ramach osiemnastu obszarów w sektorze jądrowym, w tym zapewnienia jakości, kontroli urządzeń, projektowania i dokumentacji oraz opracowania zasad w ramach działań naprawczych.

W kolejnym przedsiębiorstwa zajmą się wdrażaniem wypracowanych wcześniej rozwiązań, a także zagwarantowaniem odpowiedniego przeszkolenia pracowników. Zadaniem kończącym cały proces będzie wykonanie zaprojektowanego wcześniej wybranego próbnego modułu wyspy jądrowej (tzw. mock-up) na potrzeby realizacji pierwszej elektrowni jądrowej w gminie Choczewo – czytamy w komunikacie PEJ.

