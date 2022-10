Bayraktary wejdą na wyposażenie wojska polskiego w październiku 2022 roku Alert

– W październiku na wyposażenie wojska polskiego wejdą drony Bayraktar TB2, a w ostatnich miesiącach tego roku także wyrzutnie Patriot w oraz koreańskie czołgi K2 Black Panther – powiedział Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej.

Dron Bayraktar z uzbrojeniem

Coraz więcej sprzętu trafia na wyposażenie wojska

24 maja 2021 roku zawarta została umowa na dostawę w latach 2022-2024 czterech zestawów taktycznych bezzałogowych statków powietrznych Bayraktar TB2. Resort obrony liczy na to, że tureckie bezzałogowce będą pełniły ważną funkcję w przełamywaniu rosyjskiego systemu A2/AD. – To jest z pewnością bardzo ważne wydarzenie. Obserwujemy jak te drony sprawdzają się w warunkach realnego zagrożenia i realnej wojny. To bardzo ważny element modernizacji sił zbrojnych – mówi Wojciech Skurkiewicz.

Wiceminister MON mówił również o innych ważnych dostawach sprzętu dla polskich sił zbrojnych. – Ostatnie miesiące tego roku będą bardzo owocne, jeśli chodzi o nowoczesny sprzęt. Na wyposażenie wchodzi program Wisła, czyli baterie wyrzutni rakiet Patriot. Wejdą również czołgi K2 Black Panther, w ramach porozumienia ze stroną koreańską – zaznaczył wiceszef MON.

Skurkiewicz podkreślił również, że przekazanie polskiego sprzętu wojskowego dla Ukrainy były bardzo ważne pokazując gest solidarności z naszym sąsiadem. – Proszę pamiętać, że przekazujemy tak zwany sprzęt postsowiecki, ponieważ jest najprostszy w obsłudze dla żołnierzy ukraińskich, którzy są obyci z takim sprzętem. My w to miejsce kupujemy nowoczesny sprzęt, który jest kompatybilny z wyposażeniem wojsk amerykańskich czy brytyjskich – dodał wiceminister.

W połowie roku minister MON, Mariusz Błaszczak otwierając doroczną konferencję bezpieczeństwa portalu Defence24, zapowiedział zakupy kolejnych sześciu baterii amerykańskiego systemu Patriot. W lipcu szef MON zatwierdził zamówienia dla firm z Korei Południowej na dostawy zaawansowanej broni. Polska kupi od koreańskich partnerów czołgi K2 Black Panther, armatohaubice K9 Thunder oraz samoloty FA50.

Polska Agencja Prasowa/Wojciech Gryczka