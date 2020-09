Polska chce integrować rozwój offshore na Bałtyku Alert

Minister klimatu Michał Kurtyka. Fot.: Ministerstwo klimatu

Polska chce budować przywództwo w basenie Morza Bałtyckiego jeżeli chodzi o rozwój energetyki wiatrowej na morzu, we współpracy z państwami bałtyckim i Komisją Europejską – powiedział w czwartek minister klimatu Michał Kurtyka. Pod koniec września mają spotkać się w tej sprawie ministrowie z kilku krajów.

Minister Klimatu powiedział, że Polska chce być krajem, który będzie budował przywództwo w basenie Morza Bałtyckiego jeżeli chodzi o rozwój energetyki wiatrowej na morzu. – Zaprosiłem na koniec września ministrów państw bałtyckich do tego, żebyśmy wspólnie z Komisją Europejską utworzyli taki sekretariat i wspólną inicjatywę zagospodarowania potencjału Morza Bałtyckiego – powiedział minister podczas jednej z sesji 12. Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Kurtyka przypomniał, że rozwój mocy wiatrowych na Bałtyku to jeden z kierunków transformacji polskiej energetyki. Inne elementy tej transformacji to m.in. uruchomienie energetyki jądrowej oraz dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii. Jak mówił, Polska to obecnie „najgorętszy rynek OZE w Europie”, zaś według prognoz Międzynarodowej Agencji Energii, między 2019 a 2024 rokiem wzrost mocy zainstalowanej w OZE wzrośnie o dalsze 65 procent.

– Już dzisiaj mamy 10 tys. megawatów zainstalowanej mocy w odnawialnych źródłach energii, na 44 tys. megawatów zainstalowanej mocy ogółem. Jest bardzo duże zainteresowanie programami Mój prąd i Czyste powietrze. Idziemy w kierunku zwiększenia odnawialnego komponentu w naszym miksie energetycznym – mówił Kurtyka.

Polska Agencja Prasowa/Bartłomiej Sawicki