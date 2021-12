Polska chce mieć 27-29 GW OZE w 2025 roku Alert

Ireneusz Zyska. Fot. Wojciech Jakóbik

Ministerstwo klimatu i środowiska przewiduje, że moc OZE w Polsce sięgnie 27-28 GW w 2025 roku.

– W ostatnich dwóch latach borykamy się z pandemią, kryzysem gospodarczym i inflacją. Nie tracimy jednak z oczu dążenia do modernizacji kraju z użyciem najnowszych technologii, także w energetyce, w tym odnawialnej – mówił wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska podczas konferencji Areopag Energetyki Odnawialnej 2021 pod patronatem BiznesAlert.pl.

Moc Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce to obecnie 15 200 MW. Według ministra Zyski w 2025 ta moc wzrośnie do około 27-28 000 MW zainstalowanych w różnych technologiach OZE. – Te główne to wiatr na lądzie i morzu, ale także fotowoltaika, biometan i biomasa. Nie zapominamy też o małej energetyce wodnej ani geotermii – wyliczał minister. Jego zdaniem OZE zintegrowane z systemem elektroenergetyczny będą podnosić bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Wojciech Jakóbik