Polska chce objęcia sankcjami kasjera Gazpromu Alert

Mateusz Morawiecki, Premier RP. Fot. Kancelaria Premiera RP/Twitter

Polska domaga się zaostrzenia sankcji wobec Rosji między innymi poprzez blokadę kasjera Gazpromu.

– Wprost powiedziałem kanclerzowi Olafowi Scholzowi: muszą te sankcje być wzmocnione. I to jest jakaś kpina, że Sberbank i Gazprombank miałyby być wyłączone np. ze SWIFT — podkreślił premier RP w Polsat News.

Gazprombank to firma rozliczająca transakcje Gazpromu, a więc także dostawy gazu do Europy, w tym do Polski. Warszawa i Wilno zadeklarowały gotowość do natychmiastowej rezygnacji z dostaw gazu rosyjskiego. Europa Zachodnia jest od niego bardziej zależna w energetyce i wciąż się waha.

Tymczasem trwa dziesiąty dzień inwazji Rosji na Ukrainie której towarzyszą informacje o kolejnych przypadkach łamania konwencji międzynarodowych. Armia ukraińska broni się ograniczając postępy wroga próbującego między innymi okrążyć stolicę, Kijów.

Wojciech Jakóbik