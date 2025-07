Amerykańska Służba Geologiczna dokonała przeliczenia polskich zasobów srebra, oceniając je jako największe na świecie, pozostawiające daleko w tyle dotychczasowych liderów branży. Zachodnie media górnicze przewidują, że dalsze zagospodarowanie tych zasobów wymaga jednak innowacyjnych rozwiązań i międzynarodowej współpracy, aby nowo odkryte bogactwo Polski przyniosło korzyści zarówno krajowi, jak i społeczności globalnej.

Jeszcze kilka lat temu pod względem posiadanych zasobów srebra, Polska była klasyfikowana w światowej czołówce, na czwartym, trzecim lub nawet drugim miejscu po Peru, Chinach i Rosji. Amerykańska Służba Geologiczna (USGS) dokonała korekty tych ocen stwierdzając, że Polska pod względem posiadanych zasobów srebra jest niekwestionowanym światowym liderem.

Raport USGS wskazuje, że rezerwy srebra w Polsce szacowane są na 170 tys. ton. Złoże to jest tym bardziej atrakcyjne, że występuje w postaci jednej, ciągłej warstwy na powierzchni setek kilometrów kwadratowych, co umożliwia koncentrację inwestycji i zmniejszenie nakładów na odzysk metalu.

Amerykańskie materiały są o tyle wiarygodne, że oparły się na oficjalnych danych Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie. Odnotowują one znaczący wzrost w porównaniu z poprzednimi szacunkami na poziomie 65 tys. ton, co stawia Polskę przed innymi dużymi producentami srebra, np. Peru . Wartość posiadanych zasobów srebra w Polsce wynosi 127 miliardów dolarów i wraz z ceną srebra ciągle rośnie. W ten sposób Polska przyczynia się do znacznego zwiększenia światowych zasobów tego metalu, których szacunki wskazują na wzrost z 550 do 720 tys. ton.

Polskie zasoby nie są łatwe w wydobyciu

Srebrne zasoby Polski, choć największe na świecie, nie są łatwe w wydobyciu. Przede wszystkim dlatego, że nie stanowią odrębnego złoża i są przestrzennie związane z rudą miedzi, jako jeden z wielu pierwiastków towarzyszących.

Średnia zawartość srebra w rudzie miedzi jest stosunkowo wysoka i wynosi od 35 do 65 grama srebra na tonę wydobytej miedzi. Przy rocznej eksploatacji około 30 milionów ton rudy miedzi, rachunkowo wychodzi blisko 1500 ton srebra.

Głównym surowcem wydobywanym w kopalniach KGHM jest miedź, a srebro jest zawsze tylko produktem ubocznym. Dlatego jego praktyczne pozyskiwanie waha się w granicach 1200-1300 ton, co od wielu lat stawia naszą firmę górniczą na pierwszym miejscu w wydobyciu tego metalu na świecie. KGHM posiada Wydział Metali Szlachetnych w Hucie Miedzi Głogów, gdzie odzyskuje srebro i złoto z “czarnego błota”, czyli szlamu anodowego powstającego podczas elektrorafinacji miedzi.

Srebro jest w postaci gąsek i granulatu o czystości 99,99 procent Ag, a złoto w postaci głównej o czystości 99,99 procent Au.

Szybki wzrost wartości

Rola srebra w gospodarce światowej od kilku lat znacznie szybciej rośnie aniżeli wszystkich innych metali włącznie ze złotem. Jeszcze 2001 roku kosztowało około 4 dolary za uncję. Teraz zbliża się do 10 razy wyższej ceny i to jest głównym powodem zainteresowania na światowych rynkach. Dla porównania, w tym samym czasie złoto wzrosło 8 razy, a miedź tylko pięciokrotnie.

Analitycy z amerykańskiej Silver Academy prognozują cenę 50 dolarów za uncję w najbliższych miesiącach. Korzystnie zmienił się też stosunek ceny srebra do złota, który przez całe powojenne lata kształtował się, jak 1 do 100. Teraz wynosi on około 1 do 80 i prawdopodobnie będzie się on sukcesywnie malał na korzyść srebra.

Monetarne znaczenie

Jednym z najmniej podnoszonych walorów srebra, które pod względem technicznym nie ustępują właściwościom technicznym złota, jest ukryte znaczenie monetarne, które na ogół przypisuje się dla złota w wypadku przyjęcia jego standardu w globalnym systemie finansowym. W takim przypadku srebro też będzie pełnić tę sama rolę monetarną, jako drugi metal szlachetny.

W bezpośredniej wymianie handlowej opartej na złocie, srebro pełni rolę bardziej popularnego metalu, łatwiej dostępnego, a przez to i chętniej wprowadzanego do obiegu finansowego. Historycznie niejeden raz już tak było. Wystarczy wspomnieć czasy rzymskiego imperium, kiedy wartościowy stosunek srebra do złota wynosił jak 1 do 15, a więc srebro było kilkakrotnie droższe aniżeli obecnie.

Amerykańskie Strategiczne Zapasy Srebra utworzone zostały w 1968 roku z 165 milionami uncji (5280 ton). Zostały one całkowicie wyczerpane do 2002 roku po tym, jak wykorzystano je do zaniżania cen. Przez co najmniej 20 lat żaden z głównych banków centralnych nie posiadał znaczących rezerw srebra – co stanowiło drastyczną zmianę w porównaniu z epoką, gdy Stany Zjednoczone, Indie i Meksyk utrzymywały znaczne zasoby srebra.

Rosja gromadzi srebro

Specjalistyczne zachodnie media odnotowują, że obecnie tylko Rosja w 2024 roku ogłosiła włączenie srebra do rezerw państwowych, co stanowi pierwszy krok w trwającym od dziesięcioleci unikaniu srebra przez światowe banki centralne.

W ramach projektu budżetu federalnego na lata 2025-2027, Rosja przeznaczyła 51,5 miliarda rubli (535-538 milionów dolarów) na zakup metali szlachetnych, po raz pierwszy wyraźnie włączając srebro obok złota, platyny i palladu.

Rosja jest ósmym co do wielkości producentem srebra na świecie, z wydobyciem 38,5 miliona uncji rocznie (1232 tony) i wydaje się wykorzystywać krajową produkcję w ramach szerszej strategii zmniejszania uzależnienia od dolara po sankcjach ze strony Zachodu. Analitycy branżowi sugerują, że ten ruch może spowodować wzrost cen srebra zwłaszcza jeśli inne kraje pójdą w ślady Rosji.

Srebrne Chiny

Na tle rosyjskiej inicjatywy Chiny wzmacniają import srebra, który według kanadyjskich mediów w minionym roku wyniósł przeciętnie 310 ton miesięcznie (3720 ton rocznie) przy własnej jego produkcji 3300 ton. Przy zakazie eksportu metali szlachetnych Chiny gromadzą również srebro jako swoje rezerwy walutowe. Istnieje też ukryty chiński import tego metalu nie notowany w oficjalnych statystykach. Polega on na zakupach koncentratu srebra i późniejszego jego wytopu w krajowych hutach. Wszystko to wskazuje na coraz bardziej podobną rolę srebra do złota w międzynarodowych handlu metalami.

Rząd ceni krajowe srebro

Tuż po ogłoszeniu amerykańskich ocen polskiego srebra, na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Technologii ukazała się informacja wspierająca aktywa polskiego srebra. Napisano w niej, że odkrycie gigantycznych rezerw srebra stawia Polskę na pozycji lidera na światowym rynku tego cennego surowca.

Perspektywy wzrostu produkcji i dynamiczne zmiany na rynkach sprawiają, że srebro staje się coraz atrakcyjniejszą opcją inwestycyjną. Przed Polską otwierają się nowe możliwości gospodarcze, a inwestorzy mają szansę na zysk i dywersyfikację portfela.

Należy jednak również uwzględnić niepewność rynków globalnych i zmieniającą się sytuację gospodarczą, która może wpłynąć na przyszłość rynku srebra. Dlatego świadoma i rozważna inwestycja w ten surowiec może przynieść znaczące korzyści w dłuższej perspektywie.

Międzynarodowe sugestie

Londyński portal górniczy Minex Forum w marcu ubiegłego roku zasugerował międzynarodową współpracę górniczą związaną z zagospodarowaniem zasobów polskiego srebra. Zdaniem Londyńczyków, sprostanie wyzwaniom związanym z wydobyciem srebra wymaga innowacyjnych rozwiązań i międzynarodowej współpracy, aby upewnić się, że nowo odkryte bogactwo Polski przyniesie korzyści zarówno krajowi, jak i społeczności globalnej.

Adam Maksymowicz