Polska jest gotowa, by uruchomić dostawy gazu norweskiego na Ukrainę Alert

Ukraina rozważa zwiększenie dostaw gazu przez Polskę. Warszawa jest gotowa uruchomić reeksport LNG oraz gazu norweskiego, ale wyzwaniem są środki, co przyznają sami Ukraińcy.

German Galuszczenko. Fot. Mariusz Marszałkowski

– Polska może włączyć się w odbudowę Ukrainy w energetyce. Rozważamy też różne projekty, nowe połączenie gazowe i rozwój dostaw z wykorzystaniem FSRU. Z racji ostatnich wydarzeń poświęcamy mniej czasu na spotkania robocze, bo administracja Ukrainy ma teraz inne wyzwania, ale umówiliśmy się na kolejne spotkanie o dalszej współpracy w najbliższym czasie. Wszelkie pomysły współpracy w zakresie paliw, gazu, przesyłu energii są na stole i zamierzamy się nimi zajmować dalej – deklaruje Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska RP w rozmowie z BiznesAlert.pl.

– Tworzymy wszelkie możliwości techniczne, aby korzystanie z polskiej bałtyckiej bramy LNG było dla naszych partnerów możliwe i korzystne. Już dziś nic nie stoi na przeszkodzie, aby gaz z Norweskiego Szelfu Kontynentalnego popłynął na Ukrainę – mówi Anna Moskwa. Polacy wykorzystują całą przepustowość Baltic Pipe dostępną do końca listopada, czyli 3 mld m sześc. rocznie, na poczet dostaw z wydobycia własnego PGNiG. W 2023 roku mają wykorzystać 6,5 mld z ponad 8 mld zarezerwowanych na tym szlaku, a w 2024 roku już 7,7 mld m sześc. Jednakże pełna przepustowość tej magistrali to 10 mld m sześc., a Ukraińcy sugerowali, że jej część może przypaść także im. Warto zaznaczyć, że będą to wówczas nadwyżki względem dostaw potrzebnych Polsce.

Naftogaz sygnalizował w październiku zainteresowanie dostawami gazu przez gazociąg Baltic Pipe, a LNG już w przeszłości docierało na Ukrainę na mocy umowy PGNiG-ERU Trading. Prezes Naftogazu Jurij Witrenko przyznał, że ograniczeniem zakupów w Norwegii jest cena i brak środków na Ukrainie dotkniętej atakiem Rosji. Jednakże finansowanie może się pojawić w ramach współpracy z Unią Europejską albo USA i wtedy szlak przez Polskę będzie mógł zostać wykorzystany.

Wojciech Jakóbik