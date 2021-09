Polska energetyka chce zmian w Fit for 55. Reforma handlu CO2 i wsparcie gazu Alert

Komin w Elektrowni Kozienice. Fot.: Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Polski sektor elektroenergetyczny jest zjednoczony wokół postulatów rewizji pakietu regulacji Fit for 55 przedstawionego przez Komisję Europejską. Liczy na reformę EU ETS oraz wsparcie elektrowni gazowych.

– Fundusz Modernizacyjny powinien finansować inwestycje gazowe. Po za tym potrzebna jest reforma systemu handlu emisjami EU ETS. Potrzebny jest większy przydział bezprawnych uprawnień. Jako spółki kupujemy uprawnienia za granicą nabijając budżety innych państw, z puli polskiej nie wystarczy. Cały ETS i uprawnienia to czysto spekulacyjny instrument finansowy. ETS to instrument polityczny. Wszystko rozbija się o środki finansowe. To, że dzisiaj mówi się o nowoczesnych technologiach oznacza, że ktoś musi zapłacić, a na samym końcu tego łańcucha jest klient. Musimy o niego dbać. Energia elektryczna nie może być dobrem luksusowym. Nie możemy doprowadzić do ubóstwa energetycznego – oceni prezes Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski.

– ETS nie powinien być opłatą giełdową, nie powinien występować na giełdzie. Powinien być opłatą środowiskową i kontrolowaną. Przy rosnącej cenie uprawnień do emisji CO2 nie ma szans a wybudowanie nowych aktywów – powiedział prezes Taurona Artur Michałowski.

– Mniejsze firmy dzisiaj nie mają środków na inwestycji. To są firmy które funkcjonują w miastach do 100 tysięcy osób. Nie są w stanie inwestować w nowoczesne źródła energii. Kluczem jest reforma systemu handlu emisjami CO2 EU ETS. System wsparcia gazu to drugi filar tych rozwiązań. Bez wsparcia trudno bazować na węglu i budować nowe bloki gazowe – wyliczał

– Proces legislacyjny będzie trwał do końca 2023 roku. Chcemy wiedzieć jaki będzie kształt ostateczny Fit for 55. Chcemy wiedzieć jakie będą plany końcowe, jak bardzo dotknie to nas. Dzisiaj tego chyba do końca nie wiemy – ocenił Paweł Szczeszek, prezes Enei.

– Pakiet regulacyjny powinien formułować pewne gwarancje, które pozwolą zachować ekonomikę projektów gazowych w dłuższej perspektywie – apelował Dominik Wadecki, wiceprezes Energi.

Prezesi wystąpili na panelu konferencji Europejski Kongres Gospodarczy 2021 w Katowicach.

Aleksander Tretyn/Michał Perzyński