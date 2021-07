Tauron otworzył w Warszawie wystawę poświęconą Powstaniom Śląskim Alert

Orkiestra Górnicza fot.Mariusz Marszałkowski

Objazdowa wystawa poświęcona Powstaniom Śląskim trafiła do Warszawy. Plenerową ekspozycję przygotowaną przez Tauron można oglądać na Skwerze Wisławy Szymborskiej przed Pałacem Kultury i Nauki do 29 lipca.

Przechodnie dowiedzą się z niej, gdzie miała miejsce bitwa, która doprowadziła do przyłączenia do II RP jednego z najbardziej uprzemysłowionych regionów Europy oraz który szpieg został bohaterem. Wystawa została przygotowana z okazji setnej rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego.

– Tauron wyrósł z przemysłowej tradycji regionu, a Ślązacy świetnie znają swoją historię. Chcemy, by rezonowała ona także w pozostałej części kraju tak, jak dzieje się to w przypadku losów bohaterów Powstania Warszawskiego. Śląsk od stu lat pełni kluczową rolę w gospodarczym rozwoju Polski, a wydarzenia, które miały wówczas miejsce w niepodważalny sposób wpłynęły na dzisiejszy obraz Rzeczpospolitej – mówi Paweł Strączyński, prezes Tauron Polska Energia.

Inspiracją do powstania wystawy było badanie opinii społecznej przeprowadzone przez IBRIS w czerwcu bieżącego roku. Wynika z niego, że w Polsce wiedza na temat śląskiego zrywu niepodległościowego jest niewielka. Jedynie 20 procent ankietowanych przypisuje Wojciechowi Korfantemu największe zasługi w przyłączeniu Górnego Śląska do II RP. 65 procent badanych nie potrafiło także określić nazwy góry, pod którą rozegrała się kluczowa bitwa III Powstania. Według wskazań ankietowanych spoza województwa śląskiego, przedwojenny Śląsk kojarzony jest głównie z górnictwem. Tylko jeden procent pytanych wskazywało na hutnictwo, które stanowiło ówcześnie kluczowy element przemysłowego krajobrazu regionu. Wystawa pokazuje historię sprzed stu lat, tak by najważniejsze fakty dotyczące tych wydarzeń pozostały w pamięci zwiedzających.

Tauron