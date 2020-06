Polska z 2 GW w fotowoltaice jest piątym graczem w Europie Alert

fot. Piotr Stępiński/BiznesAlert.pl

Moc zainstalowana instalacji fotowoltaicznych w Polsce wrosła do blisko 2 GW. Zgodnie z danymi Polskich Sieci Elektroenergetycznych moc wzrosła pierwszego czerwca tego roku o ponad 176 procent względem analogicznego okresu w poprzednim roku.

Pierwsza piątka

Polskie Sieci Elektroenergetyczne poinformowały, że pierwszego czerwca moc zainstalowana w instalacji fotowoltaicznych w Polsce wynosi 1953,1 MW. Oznacza to wzrost o 176,38 procent rok do roku i o 6,57 procent od maja do czerwca. Na początku maja było to 1832,7 MW. PSE podają dane, które otrzymują jako operator. Czyni to Polskę piątym graczem na rynku fotowoltaiki w Unii Europejskiej pod względem mocy zainstalowanej.

W maju, kiedy moc zainstalowana w instalacjach fotowoltaicznych wynosiła 1,8 GW tylko w mikroinstalacji OZE, a więc w domowych instalacjach fotowoltaicznych było 1,2 GW mocy zainstalowanej.

Mariusz Caliński, odpowiedzialny za sprzedaż energii i gazu tej spółce, podkreślił podczas śniadania prasowego zorganizowanego przez Grupę Fortum, że jest to efekt coraz szybszego zwrotu instalacji, która obecnie wynosi nawet 4-5 lat. W 2019 roku cena 1 MW z fotowoltaiki spadła o 25 procent. W Krajowym Planie na Rzecz Energii i Klimatu, ówczesne ministerstwo energii prognozowało, że w 2030 roku w fotowoltaice może być zainstalowane 7,6 GW, a w 2040 roku ok. 16 GW.

W ramach programu dotacji do domowej fotowoltaiki „Mój Prąd”, ministerstwo energii chce przeznaczyć 800 mln zł tylko na wspominane wsparcie w tym roku. W ramach tego programu można otrzymać do 5 tys. dotacji przy zakupie paneli fotowoltaicznych.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne