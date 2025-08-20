Najważniejsze informacje dla biznesu

Gospodarka

Polska inflacja spada najszybciej w Unii Europejskiej. Zasługa rezerw złota

Autor: Natalia Murach20 sierpnia, 2025, 16:54

Adam Glapiński, prezes NBP, i rezerwa złota. Według Eurostatu wysokie ceny złota będącego w rezerwie pozwoliły szybko obniżyć inflacje. Fot.: NBP

W lipcu 2025 roku Polska znalazła się w gronie krajów Unii Europejskiej z najszybciej spadającą inflacją. Według danych Eurostatu wskaźnik HICP wyniósł 2,9 proc. rok do roku, co oznacza spadek o 0,5 pkt proc. w porównaniu z czerwcem. Choć poziom inflacji wciąż przewyższa unijną średnią (2,4 proc.), to tempo jej obniżania okazało się w Polsce wyjątkowo rekordowe. Jedną z przyczyn tej sytuacji są wysokie ceny złota będące w rezerwie NBP.

W całej Unii inflacja spadła w ośmiu państwach, utrzymała się na stałym poziomie w sześciu i wzrosła w trzynastu. Najniższą inflację odnotowano na Cyprze (0,1 proc.), we Francji (0,9 proc.) i w Irlandii (1,6 proc.). Najwyższe poziomy inflacji występowały w Rumunii (6,6 proc.), Estonii (5,6 proc.) oraz na Słowacji (4,6 proc.).

Na tle Europy Środkowo-Wschodniej Polska również wyróżnia się pozytywnie, niższą inflację mają jedynie Czechy (2,5 proc.). Węgry i Słowacja nadal zmagają się z wyższym wzrostem cen.

Kontrasty cen

Choć inflacja w Polsce wyraźnie hamuje, zmiany cen w poszczególnych kategoriach są skrajnie różne. Rekordowo podrożała czekolada, aż o 37,3 proc. rok do roku, co plasuje nasz kraj na pierwszym miejscu w Europie pod względem wzrostu cen tego produktu. Znacząco wzrosły także ceny jaj (o 19,6 proc.), choć jeszcze szybszy wzrost odnotowano w Czechach i Portugalii.

Jednocześnie część dóbr i usług wyraźnie staniała. Największe spadki dotyczą usług żłobkowych i przedszkolnych (-37,6 proc. rdr), co jest jednym z najbardziej widocznych obniżeń w całej Unii. Taniej można kupić także cukier (-27,4 proc.), telefony komórkowe (-21 proc.) oraz paliwa: benzyna potaniała o 7,9 proc., a diesel o 6 proc.

Silny złoty wspiera dezinflację

Istotnym czynnikiem sprzyjającym obniżaniu inflacji jest również umocnienie złotego. Od początku roku polska waluta zyskała 12 proc. wobec dolara, co przełożyło się na spadek cen elektroniki, komputerów i samochodów używanych. Analitycy podkreślają, że za aprecjacją stoją zarówno oczekiwane środki z KPO, jak i wysokie ceny złota w rezerwach NBP.

Natalia Murach

Powiązane artykuły

Bank of America. Fot. heute.at

Koalicja „zielonych” banków może utracić grunt w Europie
Net-Zero Banking Alliance (NZBA), organizacja działająca na rzecz „dekarbonizacji globalnych finansów”, może stracić prominentnych członków w Europie. To banki, które...

Miały być tysiące na rowery elektryczne. Rząd zwleka
Zapowiadany od miesięcy program „Mój rower elektryczny” miał wspierać zakup rowerów elektrycznych i ożywić rynek. Dziś coraz bardziej przypomina jednak...
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald J. Trump spotyka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Gabinecie Owalnym Białego Domu w Waszyngtonie, DC, USA, 18 sierpnia 2025 r. Zdjęcie: EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Historyczne rozmowy w Białym Domu. Jak reagują rynki  
Prezydent USA Donald Trump zapowiedział zorganizowanie spotkania Wołodymyra Zełenskiego z Władimirem Putinem w sprawie zakończenia wojny. Rynki finansowe zareagowały ostrożnie,...
TAGI Eurostatinflacja

Udostępnij:

Facebook X X X

Najnowsze artykuły

To rosyjski dron eksplodował w Lubelszczyźnie
20 sierpnia, 2025, 17:33
Indie stawiają opór USA i kupują rosyjską ropę
20 sierpnia, 2025, 17:01
Polska inflacja spada najszybciej w Unii Europejskiej. Zasługa rezerw złota
20 sierpnia, 2025, 16:54
Ostre starcie polityków PiS i PL 2050 w sprawie KPO
20 sierpnia, 2025, 16:00
Dron bez głowicy eksplodował na Lubelszczyźnie. Śledztwo trwa
20 sierpnia, 2025, 14:23
Służby zabiezpieczają teren pola kukurydzy w miejscowości Osiny, na które spadł niezidentyfikowany obiekt, foto: PAP/Wojtek Jargiło