Polska inflacja spada najszybciej w Unii Europejskiej. Zasługa rezerw złota

W lipcu 2025 roku Polska znalazła się w gronie krajów Unii Europejskiej z najszybciej spadającą inflacją. Według danych Eurostatu wskaźnik HICP wyniósł 2,9 proc. rok do roku, co oznacza spadek o 0,5 pkt proc. w porównaniu z czerwcem. Choć poziom inflacji wciąż przewyższa unijną średnią (2,4 proc.), to tempo jej obniżania okazało się w Polsce wyjątkowo rekordowe. Jedną z przyczyn tej sytuacji są wysokie ceny złota będące w rezerwie NBP.

W całej Unii inflacja spadła w ośmiu państwach, utrzymała się na stałym poziomie w sześciu i wzrosła w trzynastu. Najniższą inflację odnotowano na Cyprze (0,1 proc.), we Francji (0,9 proc.) i w Irlandii (1,6 proc.). Najwyższe poziomy inflacji występowały w Rumunii (6,6 proc.), Estonii (5,6 proc.) oraz na Słowacji (4,6 proc.).

Na tle Europy Środkowo-Wschodniej Polska również wyróżnia się pozytywnie, niższą inflację mają jedynie Czechy (2,5 proc.). Węgry i Słowacja nadal zmagają się z wyższym wzrostem cen.

Kontrasty cen

Choć inflacja w Polsce wyraźnie hamuje, zmiany cen w poszczególnych kategoriach są skrajnie różne. Rekordowo podrożała czekolada, aż o 37,3 proc. rok do roku, co plasuje nasz kraj na pierwszym miejscu w Europie pod względem wzrostu cen tego produktu. Znacząco wzrosły także ceny jaj (o 19,6 proc.), choć jeszcze szybszy wzrost odnotowano w Czechach i Portugalii.

Jednocześnie część dóbr i usług wyraźnie staniała. Największe spadki dotyczą usług żłobkowych i przedszkolnych (-37,6 proc. rdr), co jest jednym z najbardziej widocznych obniżeń w całej Unii. Taniej można kupić także cukier (-27,4 proc.), telefony komórkowe (-21 proc.) oraz paliwa: benzyna potaniała o 7,9 proc., a diesel o 6 proc.

Silny złoty wspiera dezinflację

Istotnym czynnikiem sprzyjającym obniżaniu inflacji jest również umocnienie złotego. Od początku roku polska waluta zyskała 12 proc. wobec dolara, co przełożyło się na spadek cen elektroniki, komputerów i samochodów używanych. Analitycy podkreślają, że za aprecjacją stoją zarówno oczekiwane środki z KPO, jak i wysokie ceny złota w rezerwach NBP.

Natalia Murach