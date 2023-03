Polska jest liderem rewolucji pomp ciepła napędzanej kryzysem energetycznym Alert

Sprzedaż pomp ciepła w Europie sięgnęła w 2022 roku trzech milionów sztuk, czyli 38 procent więcej niż rok wcześniej i dwa razy więcej niż w 2019 roku. Sprzedaż w Polsce została podwojona i wzrosła o 120 procent, najwyżej na kontynencie. Wszystko przez kryzys energetyczny.

Pompy ciepła. Fot. Air Source EVI

Według danych przekazanych przez Regulatory Assistance Project portalowi Carbon Brief wzrost sprzedaży pomp ciepła rok do roku wyniósł w 2022 roku w Polsce 120 procent z 200 tysiącami sprzedanych urządzeń. To najlepszy wynik w całej Europie. Niemcy zanotowały plus 58 procent i 270 tysięcy sprzedanych pomp a Czechy 99 procent i ponad 50 tysięcy sprzedanych jednostek. – Polska sprzedaż pomp ciepła została podwojona w 2022 roku ze wzrostem o 120 procent rok do roku, dając prawdopodobnie najszybszy rozwój tej technologii w historii – czytamy w Carbon Brief.

To skutek spadku popularności paliw kopalnych przez kryzys energetyczny, który wywindował ich ceny do rekordowych poziomów przez celowe ograniczenie podaży gazu w Europie przez rosyjski Gazprom. Rekordowa cena gazu zwiększyła zapotrzebowanie na węgiel i także podniosła jego ceny, a są to główne źródła ogrzewania w sezonie grzewczym. To w połączeniu z dobrymi programami wsparcia, o których informuje Carbon Brief, czyli Czyste Powietrze, pozwoliło Polakom sięgnąć po pompy ciepła.

Pompy ciepła będą coraz bardziej opłacalne ekonomicznie wobec problemów z paliwami kopalnymi, a także regulacji wprowadzających system handlu emisjami CO2 do sektora ciepłownictwa (ETS2) w 2027 roku. Z kolei nowe wydanie programu Mój Prąd w Polsce ma służyć dofinansowaniu pomp ciepła, o czym informował resort klimatu.

Carbon Brief/Wojciech Jakóbik