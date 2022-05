Von der Leyen przyjedzie do Warszawy po przyjęciu KPO

Ursula von der Leyen fot. Kuhlmann /MSC

Rzecznik Komisji Europejskiej Dana Spinant poinformowała, że drugiego czerwca Ursula von der Leyen przyleci do Polski, jeśli do tego czasu zostanie zatwierdzony Krajowy Plan Odbudowy (KPO).

Według informacji Polsat News, Krajowy Plan Odbudowy zostanie zatwierdzony pierwszego czerwca 2022 roku. Dzień po pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej, do Polski ma przylecieć jej przewodnicząca, Ursula von der Leyen.

.@EU_Commission President @vonderleyen is planning to travel to Warsaw on 2 June – provided the adoption procedure for the Polish Recovery and Resilience Plan is completed by then.

— Dana Spinant (@DanaSpinant) May 25, 2022