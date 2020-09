Polska przygotowuje listę projektów w ramach Funduszu Odbudowy Alert

Adam Guibourge-Czetwertyński, wiceminister klimatu. Fot. BiznesAlert.pl

Przyłączenie OZE, ciepłownictwo, inwestycje w pompy ciepła panele fotowoltaiczne – na te cele mogą trafić środki pochodzące z unijnego Funduszu Odbudowy – zdradził Adam Guibourgé-Czetwertyński, podsekretarz stanu w ministerstwie klimatu podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Rozwój OZE

Pytany o to, na co Polska przeznaczy środki na transformację energetyczną w ramach Funduszu Odbudowy, wiceminister klimatu powiedział, że resort zgłosił 16 obszarów istotnych dla rozwoju w ramach transformacji. – Są wśród nich projekty związane OZE, ciepłownictwem. Są tam także takie przedsięwzięcia, jak PKP Energetyka, która planuje przejść na OZE już w 2030 roku. To projekty, które chcemy rozwijać w ramach wspomnianego funduszu. Są tam też projekty inwestycyjne takie jak produkcja pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych. Będą to inwestycje, które mają pobudzać zatrudnienie w regionach szczególnie dotkniętych transformacją – powiedział Adam Guibourgé-Czetwertyński, podsekretarz stanu w ministerstwie klimatu.

Hanna Uhl z departamentu gospodarki niskoemisyjnej w ministerstwie rozwoju powiedziała na konferencji PSEW 2020 pod koniec sierpnia, że ten rok poświęcony będzie na zbieranie projektów i konsultacje społeczne. Wszystkie ministerstwa mogą przedstawiać projekty. Wiosną przyszłego roku nastąpi akceptacja tych wniosków przez Komisję Europejską. Już w drugiej połowie 2021 roku ma ruszyć wydatkowanie.

Bartłomiej Sawicki