Polska ma „lada chwila” otrzymać środki Krajowego Planu Odbudowy Alert

Komisja Europejska. Fot. Flickr

Minister rozwoju i technologii Piotr Nowak ujawnił, że Komisja Europejska powinna „lada chwila” odblokować Polsce środki Krajowego Planu Odbudowy. To 23,9 mld euro grantów oraz 11,5 mld euro pożyczek o które Polacy wnioskują w ramach unijnego Planu Odbudowy.

Nowak powiedział Polskiej Agencji Prasowej, że Warszawa spełniła warunek przyznania środków z KPO, czyli skierowała do Sejmu ustawę o likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego uznawanej w Komisji za niezgodną z zasadą praworządności.

Środki KPO mają posłużyć między innymi do rozwoju energetyki odnawialnej, zmniejszenia energochłonności oraz rozwoju inteligentnej mobilności. Obszar zielona energia i zmniejszenie energochłonności ma być wart 28,6 mld zł a inteligentna mobilność – 27,4 mld zł. Środki z tych źródeł posłużą między innymi transformacji energetycznej, bo Polska wpisała do Krajowego Planu Odbudowy inwestycje w morskie oraz lądowe farmy wiatrowe i wymianę taboru komunikacji miejskiej na mniej emisyjny. Co najmniej 37 procent środków KPO musi służyć ochronie klimatu.

Polska Agencja Prasowa/Wojciech Jakóbik