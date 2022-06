Polska zapełni w lipcu magazyny gazu i planuje ich rozbudowę do 4 mld m sześc. Alert

Magazyny gazu w Polsce są zapełnione w 96 procentach. Mają być pełne w lipcu. Polska ma zaś powiększyć moc magazynów do 4 mld m sześc.

Kawernowy Magazyn Gazu Kosakowo fot. Mariusz Marszałkowski

Prezes Gas Storage Poland Błażej Wojnicz zdradził podczas Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego 2022 roku, że Polacy będą mieli w wakacje pełne magazyny gazu. – Trudno przesądzać, ale w lipcu powinniśmy zapełnić magazyny gazu. Normalnie taka operacja jest prowadzona później, ale oczywiste okoliczności skłoniły nas do szybszego działania – powiedział. Prezes odniósł się w ten sposób do ataku Rosji na Ukrainę, który skłonił Polaków do szybszego zapełnienia magazynów na wypadek problemów z dostawami gazu.

Zdaniem prezesa Gas Storage Poland realizacja unijnego celu zapełnienia magazynów do 80 procent pojemności przed listopadem 2022 roku nie będzie problemem dla jego firmy, podobnie jak dojście do 90 procent każdego następnego roku w zgodzie z założeniami unijnego REPowerEU.

– Zgodnie z zapisami Polityki Energetycznej Polski do 2040, powinna posiadać docelowo zdolności magazynowe gazu na poziomie 4 mld m sześc.. To wartość, nad którą pracujemy. Nie zdradzę szczegółów, ale niebawem będziemy realizować inwestycje, które pozwolą ten pułap osiągnąć – ujawnił prezes operatora magazynów gazu w Polsce. Obecna pojemność magazynów gazu w Polsce to 3 mld m sześc..

Wojciech Jakóbik/Mariusz Marszałkowski