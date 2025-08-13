Polska modernizuje całą flotę F-16. Kontrakt wart 3,8 mld dolarów

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał w bydgoskich Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 umowę na kompleksową modernizację wszystkich 48 polskich samolotów bojowych F-16C/D Block 52+. Kontrakt o wartości ok. 3,8 mld dolarów przewiduje podniesienie maszyn do standardu Viper (Block 72) – jednego z najnowocześniejszych wariantów tego myśliwca. Jest kupowany m.in. przez Słowację.

Polskie F-16 trafiły do Sił Powietrznych w latach 2006–2008. Zastąpiły poradzieckie myśliwce i rozpoczęły proces pełnego przezbrojenia lotnictwa na zachodni sprzęt. W ciągu dwóch dekad służby uczestniczyły w misjach zagranicznych, w tym w operacjach Air Policing nad państwami bałtyckimi. Odpowiadały też za większość patroli, które chronią polską przestrzeń powietrzną.

– Przez te 20 lat F-16 chroniły polskie niebo, uczestniczyły w misjach zagranicznych i były wysyłane wszędzie tam, gdzie potrzebowali nasi sojusznicy. Polscy piloci uwielbiają ten samolot i są z niego dumni. Mamy już całe pokolenia wyszkolonych załóg – podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Wicepremier W. @KosiniakKamysz: Modernizacja samolotów F16 obejmie nie tylko same samoloty, ale też systemy radarowe, łączności, rozpoznania swój-obcy, infrastrukturę naziemną, symulatory i trenażery. To wielka inwestycja realizowana z troską o finanse państwa i dzięki… pic.twitter.com/968BAc3PzF — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) August 13, 2025

Minister obrony zaznaczył, że choć obecne możliwości F-16 w wersji C/D są wciąż dobre, to po 20 latach nie odpowiadają już w pełni współczesnym zagrożeniom. Modernizacja ma zwiększyć zdolności rozpoznawcze, poprawić łączność i zapewnić pełną integrację z innymi kluczowymi systemami. Chodzi o myśliwce F-35, czołgi Abrams i śmigłowce Apache.

– Musimy poprawić zdolności rozpoznawcze, łączności, integrację z F-35, Abramsami i Apache’ami. Ważne są też możliwości działania w każdej domenie – powiedział szef MON.

Standard Viper – technolofie z F-35

Modernizacja do wersji Viper (Block 72) obejmie m.in. nowoczesny radar AESA. Ulepszone będą systemy awioniki, łączności i samoobrony oraz rozszerzone możliwości użycia uzbrojenia precyzyjnego. Część rozwiązań technologicznych pochodzi z dużo nowszych F-35, których 32 egzemplarze Polska zamówiła w 2020 r.

Zgodę na modernizację wydał w październiku 2023 r. Departament Stanu USA, a maksymalną wartość programu określono wówczas na 7,3 mld dolarów. Finansowanie ma być częściowo oparte na amerykańskiej gwarancji kredytowej, którą podpisano pod koniec lipca br.

Modernizacja zostanie przeprowadzona w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy. Placówka od lat zajmuje się obsługą techniczną polskich F-16. Dzięki temu większość prac pozostanie w kraju, co ma znaczenie dla bezpieczeństwa operacyjnego i dla rozwoju krajowego przemysłu obronnego.

Podpisanie kontraktu odbyło się w ramach obchodów Święta Wojska Polskiego. Kulminacją uroczystości będzie defilada wojskowa w Warszawie z udziałem 4 tys. żołnierzy, ponad 300 jednostek sprzętu wojskowego i 50 statków powietrznych. Planowana jest także defilada morska na Bałtyku.

X / PAP / Hanna Czarnecka