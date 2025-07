Polskie firmy budowlane łączą siły, aby wziąć czynny udział w projekcie budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Nowo utworzone stowarzyszenie PZPB-Atom, m.in. z Budimexem, Erbudem czy Mostostalem na pokładzie, ma zająć się wsparciem inwestycji na poszczególnych etapach. – Przy projektowaniu i budowie elektrowni jądrowej występują ryzyka, które mogą spowodować duże opóźnienia i wzrosty kosztów inwestycji. Im lepiej wszyscy będą przygotowani do realizacji, tym łatwiej urzeczywistnimy ten projekt – mówi Tomasz Stępień, prezes Stowarzyszenia Energetyki Jądrowej PZPB-Atom, w rozmowie z Biznes Alert.

Pod koniec czerwca Polski Związek Pracodawców Budownictwa (PZPB) poinformował o utworzeniu Stowarzyszenia Energetyki Jądrowej PZPB-Atom. Jego celem ma być dialog z administracją państwową i doradztwo w zakresie projektowania oraz wdrażania rozwiązań wspierających budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Ta ma powstać w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino na Pomorzu, gdzie rozpocznie pracę w 2036 roku.

Czas goni atom

Jako że pierwszy beton pod reaktory AP1000 od amerykańskiego Westinghouse ma zostać wylany już w 2028 roku, eksperci wskazują potrzebę budowy sprawnie zarządzanego łańcucha dostaw, opartego m.in. o rodzime firmy budowlane. O planach i wyzwaniach, z którymi w trakcie realizacji projektu zmierzy się sektor budownictwa, opowiada nam Tomasz Stępień, prezes zarządu Stowarzyszenia Energetyki Jądrowej PZPB-Atom.

Biznes Alert: Jaki wpływ na projekt pierwszej elektrowni jądrowej Polaków może mieć Stowarzyszenie Energetyki Jądrowej PZPB-Atom?

Tomasz Stępień: Pierwsza elektrownia jądrowa jest najbardziej złożonym projektem, jaki przyszło nam realizować w Polsce. Myślę nawet, że nie do końca zdajemy sobie w pełni sprawę z jak bardzo skomplikowanym zagadnieniem mamy do czynienia. Zarówno przy projektowaniu, jak i przy budowie elektrowni jądrowej występują ryzyka, które mogą spowodować duże opóźnienia i wzrosty kosztów inwestycji.

Dlatego im lepiej wszyscy będą przygotowani do realizacji tej inwestycji, tym łatwiej urzeczywistnimy ten projekt. Mam tutaj na myśli administrację centralną, organy wydające decyzje, nadzory budowlane, samego inwestora, a także firmy wykonawcze i podwykonawcze – wszyscy tutaj musimy odrobić zadanie. Jako Stowarzyszenie Energetyki Jądrowej PZPB-Atom chcielibyśmy zagospodarować kilka obszarów, aby stworzyć dobre warunki do działalności polskich firm, ale równocześnie odpowiednio przygotować firmy wykonawcze do realizacji poszczególnych zakresów inwestycji.

Jakie konkretne działania Państwo planują w najbliższych miesiącach?

Chcielibyśmy stać się merytorycznym partnerem dla polskiej administracji i samego inwestora, aby poprawnie rozpoznać uwarunkowania realizacyjne w Polsce, zdiagnozować bariery oraz wyzwania i przedstawić adekwatne, ale także możliwe do wdrożenia mechanizmy mitygujące ryzyka w budowie elektrowni jądrowej.

Ponadto mamy ambicję stać się równoprawnym partnerem dla konsorcjum amerykańskiego, które będzie ostatecznie odpowiedzialne za dostawę reaktora i samą budowę. Mimo, że obie firmy tworzące konsorcjum – Westinghouse i Bechtel – mają olbrzymie doświadczenie w dostarczaniu technologii i realizacji inwestycji, niemniej nie mają pogłębionego rozeznania w uwarunkowaniach inwestycyjnych w Unii Europejskiej i samej Polsce. Chcielibyśmy stanowić merytoryczną pomoc na etapie projektowania przedsięwzięcia, a także kształtowania przyszłego modelu realizacyjnego. Wszystkie te działania mają na celu lepsze przygotowanie nas wszystkich do budowy elektrowni i zwiększenie udziału firm z Polski m.in. w porównaniu do programu inwestycji w offshore.

Wiemy, że do budowy pozostają niespełna trzy lata. Czy z Państwa punktu widzenia to wystarczający czas na integrację?

Polskie firmy budowlane – jeśli mają tylko wystarczająco dużo czasu na przygotowanie – mogą realizować najbardziej złożone projekty infrastrukturalne i energetyczne. W tym przypadku rynek zmienił się diametralnie w ostatnich latach i to na naszą korzyść. Kłopot polega na tym, że jak Pan zauważył, zostało nam już niewiele czasu do rozpoczęcia budowy. Dlatego zależy nam na tym, aby maksymalnie wykorzystać ten czas na przygotowanie się do realizacji przedsięwzięcia. Jeśli efektywnie wykorzystamy te trzy lata, jestem przekonany, że udział firm z Polski w budowie będzie wysoki, a jednocześnie da gwarancję jej powodzenia.

Czy planują Państwo współpracę z instytucjami rządowymi lub uczelniami technicznymi?

Współpraca z administracją rządową jest kluczowa. To w końcu ona odpowiada strategicznie za realizację tego projektu i kształtowanie ogólnych ram jego powstania oraz finansowania. Chcielibyśmy, aby decydenci dysponowali pełną i możliwie szczegółową wiedzą dotyczącą przyjmowanych przez konsorcjum uwarunkowań realizacyjnych, a urzędnicy mieli pełny obraz skutków przyjmowanych rozwiązań. Opierając decyzje na pełnej informacji, można zakładać, że inwestycja w pierwszą elektrownie jądrową w Polsce będzie przebiegała w sposób optymalny i z długofalową korzyścią dla naszej gospodarki.

Jeśli chodzi o uczelnie techniczne, tutaj również widzimy pole do współpracy. Przygotowanie techniczne oraz inżynieryjne przyszłej kadry do realizacji i eksploatacji elektrowni jądrowej będzie również wzmacniać potencjał wykonawczy, a także transfer know-how do Polski.

Jaką rolę mogą odegrać polskie firmy budowlane przy realizacji projektów jądrowych?

Według naszego rozeznania, im większy udział firm budowlanych z Polski – znających realia wykonawcze i dysponujących potężnym zapleczem oraz budowanymi długie lata łańcuchami dostaw – tym mniejsze ryzyko wystąpienia tak niechcianych w tego typu projektach, opóźnień czy przekroczeń kosztów. Korzystanie przez konsorcjum amerykańskie z firm polskich będzie zawsze tańsze niż z firm z zagranicy. Oczywiście trzeba zrobić tutaj dwa zastrzeżenia. Po pierwsze nie jest możliwe stworzenie pierwszej elektrowni bazując w stu procentach na polskich wykonawcach. To jest jasne. Ale też konieczne jest na etapie, w którym jesteśmy, efektywne wsparcie firm wykonawczych w Polsce i wykorzystanie pozostałego nam czasu do jak najlepszego przygotowania firm z Polski do realizacji wybranych zakresów budowy.

Czy będą Państwo zainteresowani kolejnymi polskimi projektami, np. drugą elektrownią jądrową lub zapowiadanymi SMR-ami?

Inicjatywa Stowarzyszenia jest pomyślana w ten sposób, aby długofalowo wspierać i budować kompetencje swoich członków w obszarze projektów jądrowych. W tym kontekście jesteśmy zainteresowani również drugą elektrownią oraz SMR-ami. Ale nie poprzestajemy na tym. Chcielibyśmy docelowo, aby firmy które reprezentujemy, inwestujące w swoje know-how, weszły na stałe do globalnych łańcuchów dostawców i usługodawców przemysłu jądrowego.

Rozmawiał Jędrzej Stachura