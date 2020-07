Polska może otrzymać 3,5 mld euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Alert

Zwałowarka (węgiel brunatny) na terenie Farmy Wiatrowej Przykona, Energa, Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ma zdecydować o tym, na co wyda fundusze z nowego budżetu unijnego oraz Funduszu Odbudowy wynegocjowanych podczas ostatniej Rady Europejskiej. Polska może otrzymać do 3,5 mld euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Wypłata połowy tych środków będzie jednak warunkowa.

Porozumienie budżetowe zakłada, że wartość całego budżetu UE w latach 2021-2027 wyniesie 1,074 biliona euro, a Fundusz Odbudowy o wartości 750 miliardów euro będzie składał się z: 390 miliardów euro w formie grantów, a 360 miliardów euro w formie pożyczek. Polska otrzyma z tego prawie 160 miliardów euro (125 miliardów euro dotacji i prawie 35 miliardów euro pożyczek), a w cenach bieżących – prawie 174 miliardów euro.

Polska będzie największym beneficjentem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST) i otrzyma z tego tytułu 3,5 miliarda euro. Pierwsze szacunki zaraz po uzgodnieniu kompromisu zawartego podczas szczytu Rady Europejskiej wskazywały, że Polska może otrzymać od 2,5 do 5 mld euro. Wielkość tego funduszu będzie wynosić 10 mld euro. To środki przeznaczone dla regionów pogórniczych, które będą miały trudności z transformacją zakładającą stopniową dekarbonizację działalności gospodarczej. FST będzie zasilony dodatkowymi 7,5 mld euro z Wieloletnich Ram Finansowania. Pierwotnie miał wynieść łącznie 37,5 mld euro, z czego 8 mld miało przypaść Polsce. W ramach poszukiwania kompromisu fundusz został zredukowany, a wypłata 50 procent należnych środków ma być uzależniona od zgody poszczególnych państw na krajowy cel neutralności klimatycznej do 2050 roku. Polska popiera ten cel na poziomie unijnym zaznaczając, że nie jest w stanie zobowiązać się do niego na poziomie krajowym. Beneficjentami FST mogą być Wielkopolska, Śląsk, Dolny Śląsk, a także w przyszłości województwo łódzkie.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej/Bartłomiej Sawicki