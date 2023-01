Polska będzie przekonywać Niemcy, aby przekazały czołgi Ukrainie Alert

Polska chce, aby Europa Zachodnia skompletowała nowoczesne brygady czołgów, które trafią na Ukrainę. Polacy zaoferowali już Ukraińcom 14 czołgów. – Musimy mieć jednocześnie gwarancję, że inni też wyjdą naprzeciw tym potrzebom. Wśród tych innych, tymi, którzy byli do tej pory najmniej proaktywni, są właśnie Niemcy – powiedział premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z Polsat News.

fot. Ministerstwo Obrony Narodowej RP

Premier Mateusz Morawiecki poinformował w rozmowie z Polsat News, że Polska cały czas dąży do wsparcia Ukrainy za pomocą czołgów. Polacy namawiają do tego inne kraje Europy Zachodniej, w tym Niemcy, które w ostatnich tygodniach wahają się, czy udzielić Ukraińcom tego typu pomocy. – Tutaj najważniejsze jest to, aby Niemcy, Duńczycy, Finowie, Francuzi i inne nacje jak najszybszej zaoferowali swoje nowoczesne czołgi, ciężki sprzęt – zaznaczył.

– Ta decyzja jest kluczowa dla Ukrainy. Prawdopodobnie w lutym, jak wynika z różnych ekspertyz i analiz, Putin szykuje się do kolejnej ofensywy. Do tego czasu Ukraińcy muszą dozbroić i uzupełnić swoje zasoby tam, gdzie z szyku zostały usunięte czołgi czy bojowe wozy piechoty. To dlatego tak ważne jest żebyśmy razem skompletowali w ramach działań państw Europie Zachodniej nowoczesne brygady czołgów – dodał.

Szef rządu poinformował, że Polska zaoferowała już Ukrainie 14 czołgów. – Musimy mieć jednocześnie gwarancję, że inni też wyjdą naprzeciw tym potrzebom. Wśród tych innych, tymi, którzy byli do tej pory najmniej proaktywni, są właśnie Niemcy. Będziemy dalej zabiegać, będziemy dalej cisnąć urząd kanclerski i Niemcy, żeby jak najszybciej odpowiedziały na naszą propozycję – podkreślił Morawiecki.

Polsat News/Jędrzej Stachura