Morawiecki: Będę rozmawiał z niemieckimi politykami ws. czołgów Leopard dla Ukrainy Alert

– Będę dzisiaj rozmawiał z politykami różnych opcji niemieckiej polityki na temat przekazania czołgów na Ukrainę – powiedział premier Mateusz Morawiecki dziennikarzom przed wylotem do Berlina.

Premier podkreślił, że do przekazania czołgów wzywa m.in. prezydent USA Joe Biden.

– Mam nadzieję, że nasi partnerzy niemieccy poczują się ośmieleni, i będą w stanie przeznaczyć wreszcie znaczną część potrzebnego ciężkiego sprzętu w postaci czołgów Leopard na Ukrainę. My jesteśmy do tego gotowi – oświadczył premier. Przyznał, że do przekazania produkowanych w Niemczech czołgów potrzebna jest zgoda władz RFN. – Nie wyobrażam sobie, żeby ta zgoda nie została w szybki sposób udzielona – oświadczył.

Ukraina od dłuższego czasu apeluje do państw NATO o przekazanie nowoczesnej, zachodniej broni w celu obrony kraju przed rosyjską inwazją. Wśród oczekiwanej broni są czołgi zachodniej produkcji jak m.in. Leopard czy Abrams. Dotychczas kraje zachodnie nie przekazywały tego typu uzbrojenia Ukrainie. Jednak jak wskazał ekspert ds. wojskowości Jarosław Wolski w rozmowie z BiznesAlert.pl, takie decyzje będą musiały zapaść ze względu m.in. na kończący się zapas gotowych do przekazania czołgów sowieckiej produkcji, które znajdowały się m.in. w polskim arsenale.

Polska w ubiegłym tygodniu, przez prezydenta Andrzeja Dudę, poinformowała, że jest gotowa przekazać Ukrainie kompanie czołgów Leopard. Poza Polską podobną decyzję rozważa m.in. Finlandia.

Polskie Radio/Mariusz Marszałkowski