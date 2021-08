Minister klimatu jest zadowolony z wniosku PGNiG ws. certyfikacji Nord Stream 2 Alert

Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. / Fot. Mariusz Marszałkowski

Z zadowoleniem przyjąłem informację, że spółki z GK PGNiG złożyły wniosek o włączenie ich do postępowania certyfikującego Nord Stream 2 – powiedział minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, komentując wniosek PGNiG i jej niemieckiej spółki córki ws. dołączenia do procesu certyfikacji gazociągu Nord Stream 2.

-Procedura certyfikacji wynika bezpośrednio z przepisów prawa europejskiego i ma zapewniać niezależność operatora gazociągu od spółek zajmujących się m.in. obrotem gazem ziemnym. Certyfikowany podmiot ma obowiązek zapewnienia równej konkurencyjności dla wszystkich zainteresowanych uczestników rynku, jak również określania opłat związanych z użytkowaniem gazociągu na transparentnych i uczciwych zasadach.

W ocenie PGNiG, Nord Stream 2 nie daje gwarancji należytej realizacji zasad wynikających z legislacji europejskiej, przede wszystkim z tzw. trzeciego pakietu energetycznego. Już sam fakt, że właściciel infrastruktury Nord Stream 2 wystąpił o certyfikację modelu operowania gazociągiem, która w najsłabszy sposób chroni uczestników rynku, budzi obawy. Co więcej, wątpliwości budzi możliwość przyjęcia takiego modelu operatorstwa na tym gazociągu, zważywszy, że nie został on oddany do użytkowania przed datą wskazaną w przepisach UE.

– Niemiecki urząd regulacyjny, mając na uwadze liczne kontrowersje związane z gazociągiem, jak również niedawną sprawę antymonopolową prowadzoną przeciwko właścicielowi Nord Stream 2 – Gazpromowi, powinien dążyć do jak najpełniejszego zagwarantowania konkurencji. Polska będzie wykorzystywała wszelkie dostępne środki, aby zapewnić pełną wykonalność przepisów europejskich na infrastrukturze importowej do UE, w tym, na gazociągu Nord Stream 2 – powiedział Kurtyka

MKiŚ/Mariusz Marszałkowski