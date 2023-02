Polska, Norwegia, Kanada i Hiszpania skompletowały Leopardy dla Ukrainy Alert

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że Norwegia, Kanada i Hiszpania dołączyły do koalicji państw, które wspólnie przekażą Ukrainie czołgi Leopard. – Udało się skompletować batalion czołgów Leopard 2A4 – powiedział.

– Udało się skompletować batalion czołgów Leopard 2A4 dla Ukrainy, do koalicji dołączyły Norwegia, Kanada i Hiszpania. Finlandia także będzie uczestniczyła w tym projekcie – powiedział szef MON Mariusz Błaszczak po spotkaniu ministrów obrony NATO w Brukseli.

We wtorek i środę Błaszczak uczestniczył w posiedzeniu ministrów obrony państw NATO. Po spotkaniu środowym odniósł się do kwestii działań na rzecz pozyskiwania czołgów Leopard 2 dla Ukrainy. – Rozmawialiśmy na temat koalicji donatorów czołgów Leopard 2. Chcę powiedzieć, że skompletowaliśmy batalion Leopardów 2A4; to było zadanie, które sobie postawiłem, i zakończyło się ono sukcesem. Do 14 czołgów Leopard, które przekaże Polska, dołączyła Norwegia w liczbie ośmiu czołgów, Kanada – czterech czołgów oraz Hiszpania – cztery do sześciu czołgów. Finlandia również będzie uczestniczyła w tym projekcie, jako donator czołgów stanowiących wsparcie dla batalionu pancernego – powiedział szef MON.

W Polsce trwa szkolenie ukraińskich załóg dla tych czołgów, również z udziałem instruktorów z Kanady i Norwegii. Szkolenie jest realizowane w 10. Brygadzie Kawalerii Pancernej.

Polska Agencja Prasowa/Jędrzej Stachura