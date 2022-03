Polska ogłasza plan derusyfikacji węglowodorów i wzywa do podatku unijnego Alert

Premier RP Mateusz Morawiecki, minister klimatu i środowiska Anna Moskwa oraz prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Fot. Mariusz Marszałkowski.

Polska chce porzucić węgiel z Rosji na przełomie kwietnia i maja. Porzuci też gaz i ropę z Rosji do końca roku. Wzywa do embargo unijnego.

– Dziś przedstawiamy najbardziej radykalny plan odejścia od rosyjskich węglowodorów. Ten plan jest potrzebny po to, aby przyszło otrzeźwienie. Kiedy inni patrzyli na Rosję jako partnera, my wiedzieliśmy ze ropa i gaz służyło jako narzędzie nacisku – mówi premier Mateusz Morawiecki.

– Dlatego apelujemy, aby zabrać Putinowi narzędzie szantażu które dziś jest narzędziem wojny – powiedział premier.

– Przyjęliśmy na Radzie Ministrów plan odejścia od węgla – przypomniał Mateusz Morawiecki. – Trzecim elementem jest gaz, tutaj patrzyliśmy najbardziej długofalowo czego efektem jest budowa i rozbudowa terminala LNG w Świnoujściu, oraz budowa gazociągu Baltic Pipe i budowa terminala LNG w Gdańsku – wyliczał premier RP.

Premier zapowiedział odejście od węgla z Rosji na przełomie kwietnia i maja oraz od ropy oraz gazu do końca roku.

– My nie chcemy zależności od rosyjskich węglowodorów. Inni z kolei korzystają. Zarabiają na tym kryzysie – mówił. – Wzywamy Komisję Europejską do wprowadzenia podatku od rosyjskich węglowodorów – powiedział premier.

– Nie może być powtórki do tamtej głupoty, ale też polityki która umożliwiał Rosji budowę armii i finansowania swojej agresji – dodał Mateusz Morawiecki. – Odejście od węglowodorów to nie tylko ochrona klimatu. To też sposób na uzależnienia się od surowców – powiedział premier RP.

– Czy lepiej zastąpić drogi rosyjski gaz drogim gazem z Norwegii? Teraz musimy, ale docelowo chcemy, aby miks energetyczny był taki, aby nasza gospodarka nie była narażona na ewentualne szantaże energetyczne w przyszłości – powiedział premier. Mówił w tym kontekście o przyspieszeniu rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce.

– Wpiszemy w sposób formalny aspekt suwerenności do polityki energetycznej Polski. Dzięki inwestycjom infrastrukturalnym jesteśmy przygotowani do porzucenia rosyjskiego gazu. W Polsce mamy też od wielu lat obowiązek napełniania magazynów gazu. My jako kraj mamy każdego roku bardzo wysoki stopień zapełnienia magazynów – mówiła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

– Jesteśmy też gotowi do uniezależnia się od ropy rosyjskiej. PERN o 50 procent zwiększył zdolności magazynowania i przyjmowania ropy w ciągu ostatnich kilku lat – mówiła minister.

– Konsekwentnie zmniejszamy import węgla z Rosji. W 2018 roku było to 12 mln, rok temu 8 mln. To nie jest dużo, zważywszy na ponad 50 mln ton naszego własnego wydobycia – wyliczała. Anna Moskwa przyznała, że większość tego węgla trafia do małych ciepłowni i odbiorców indywidualnych.

– Pracujemy, aby zastąpić węgiel rosyjski węglem z innych kierunków, m.in. Kanady, RPA i Australii – zadeklarowała minister klimatu. – Rozwijamy tez OZE. Do 2030 roku będziemy mieć nawet 50 GW mocy w OZE – zapowiedziała minister Moskwa.

Dostosowaliśmy proces rafinacji tak, aby ułatwić dywersyfikację – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. – Po wybuchu wojny zamówiliśmy 28 tankowców które w pełni zabezpieczają nas system.

– Rafineria w Możejkach nie jest już zaopatrywana w ropę rosyjska. 100 procent ropy pochodzi z innych kierunków niż rosyjski – wyliczał prezes. – W 2019 roku przechodziliśmy kryzys chlorkowy, kiedy przez 46 dni nie płynęła ropa z Rosji, ale poradziliśmy sobie.

– Ważne jest, aby była solidarność. Ci którzy nie zdecydują się dołączyć do wspólnych sankcji, kupować będą ropę rosyjska z ogromna zniżka a potem zalewać rynek paliwem pochodzącym z tej ropy. Musimy o tym pamiętać – zastrzegł prezes Orlenu. – Mamy ambitny plan, realizujemy proces fuzji. To zdecydowanie nas wzmocni poprzez zbilansowania zakupów ropy i gazu. To kluczowe dla bezpieczeństwa naszego państwa.

Daniel Obajtek przekonywał, że po fuzji partner Rafinerii Gdańskiej, czyli Saudi Aramco, zapewni dodatkowo 20 mln ton ropy rocznie pozwalające zmniejszyć zależność od Rosji.

Mariusz Marszałkowski