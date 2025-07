Polska w trakcie opadów: Narada wojewodów. Wody Polskie uspokajają

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zwołało naradę przedstawicieli ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji, służb oraz województw zagrożonych nawalnymi opadami. Wody Polskie, zarządca krajowej gospodarki wodnej uspokaja, że zbiorniki przeciwpowodziowe mają większą rezerwę niż to wymagane.

W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa trwa odprawa z udziałem wiceszefa MSWiA Wiesława Leśniakiwiecza, wojewodów, przedstawicieli służb oraz IMGW i Wód Polskich. We wtorek RCB wysłało alert do mieszkańców 10 województw, w którym ostrzega przed intensywnymi, nawalnymi opadami deszczu.

– Przypomnę, że największe ulewy, burze, nawałnice przeszły przez Podkarpacie. Tam najwięcej było zdarzeń. Następnie Lubelszczyzna i Małopolska. Tam strażacy pracowali praktycznie przez całą noc, przez cały poranek, nadal usuwają skutki tych zdarzeń – przekazuje rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców 10 województw, w którym ostrzega przed intensywnymi, nawalnymi opadami deszczu. Zaleca śledzenie komunikatów pogodowych i słuchanie poleceń służb. Po południu zaczną też obowiązywać ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) przed intensywnymi opadami deszczu. W związku z możliwością wystąpienia podtopień, odradza się zbliżanie się do wezbranych rzek.

Przemyśl, 07.07.2025. Strażacy usuwają zniszczenia po burzy w Przemyślu, 7 bm. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed burzami z opadami deszczu i gradu oraz porywami wiatru. Alertami objęta jest zachodnia, południowo-wschodnia i południowa Polska. (jm) PAP/Darek Delmanowicz

Wody Polskie uspokajają

Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Mateusz Balcerowicz, podczas wtorkowej konferencji prasowej poinformował, że zbiorniki przeciwpowodziowe, czyli zbiorniki wielofunkcyjne mające rezerwę powodziową, mają większy stan rezerwy powodziowej, niż jest to wymagane.

– Takie zbiorniki mają pojemność zbiornika oraz rezerwę powodziową. To nie jest to samo. Zbiornik nigdy nie jest pusty. Sumaryczna łączna wartość rezerwy powodziowej w Polsce istotnych zbiorników przeciwpowodziowych wielofunkcyjnych to jest około 760 mln metrów sześciennych. Na tę chwilę ta rezerwa wynosi 1 mld 192 mln metrów sześciennych – wyjaśnił.

Przypomniał, że do tego dochodzą zbiorniki suche, służące tylko do zatrzymania fali powodziowej. W tej chwili ich łączna pojemność to 270 milionów metrów sześciennych. Dodał, że Wody Polskie pracują obecnie w trybie powodziowym, czyli 24-godzinnym.

– Jesteśmy do dyspozycji jednostek samorządu terytorialnego i zespołów zarządzania kryzysowego, ale sami także obsługujemy całą infrastrukturę – podkreślił.

Przemyśl, 07.07.2025. Strażacy usuwają zniszczenia po burzy w Przemyślu, 7 bm. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed burzami z opadami deszczu i gradu oraz porywami wiatru. Alertami objęta jest zachodnia, południowo-wschodnia i południowa Polska. (jm) PAP/Darek Delmanowicz

PAP / Jędrzej Stachura