Polska rezerwuje sobie prawo do zatopienia statku, jeśli zagrozi Baltic Pipe i nie tylko Alert

Po sabotażu gazociągów Nord Stream 1 i 2 wzrosło zagrożenie podobnymi atakami na strategiczną infrastrukturę energetyczną w Europie. Polska przygotowuje prawo pozwalające ją lepiej chronić, na czele z gazociągiem Baltic Pipe.

Wyciek gazu z Nord Stream 1 i 2. Fot. Forsvaret.

– Rząd chce zwiększyć możliwości skutecznego oddziaływania na współczesne zagrożenia terrorystyczne. Chodzi o zapewnienie możliwości reagowania polskiego wojska na zagrożenia związane z atakami na infrastrukturę energetyczną, która znajduje się na morzu, przede wszystkim na Gazociąg Bałtycki (Baltic Pipe) – czytamy w komunikacie rządu.

Przepisy proponowane przez MON przewidują, że w sytuacji zagrożenia terrorystycznego, minister obrony narodowej będzie mógł wydać decyzję o zatopieniu wrogiego statku lub obiektu pływającego. Rozwiązanie to jest przewidziane wyłącznie na wyjątkowe sytuacje, gdy nie będzie już żadnych innych możliwości reagowania. Nowe przepisy przewidują, że stosowanie niezbędnych środków przymusu bezpośredniego będzie następować w taki sposób, aby: zminimalizować zagrożenie życia lub zdrowia dla osób postronnych, wyrządzić możliwie najmniejszą szkodę osobom, przeciwko którym środki zostały użyte, ograniczyć zniszczenie statku lub obiektu pływającego (użytego, jako środek ataku o charakterze terrorystycznym), innych statków oraz infrastruktury portowej.

– W przypadku ataku terrorystycznego z użyciem obcego cywilnego statku powietrznego, możliwe będzie jego zniszczenie. Będzie to jednak możliwe tylko w sytuacji ostatecznej, gdy atakowi nie można zapobiec za pomocą innych środków, a na pokładzie samolotu nie ma żadnych osób lub na pokładzie znajdują się wyłącznie osoby, które zamierzają użyć statku do ataku o charakterze terrorystycznym. Obszar prowadzenia działań antyterrorystycznych na morzu rozszerzony zostanie na całość polskich obszarów morskich – czytamy dalej. – Na terenie basenu portowego w Świnoujściu powstanie stała baza dla jednostek Straży Granicznej. Rozwiązanie to umożliwi stałą obecność i dyżurowanie jednostek Straży Granicznej w miejscu objętym ochroną. Aktualnie jednostki pływające Straży Granicznej wykorzystują obiekt będący w zarządzie SAR (Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa) i zlokalizowane przy nim nabrzeże.

Gazociągi Nord Stream 1 i 2 z Rosji do Niemiec stały się celem sabotażu 26 września 2022 roku, dzień przed uruchomieniem gazociągu Baltic Pipe z Norwegii przez Danię do Polski. Potem pojawił się szereg incydentów z udziałem infrastruktury krytycznej w Europie rodzący obawy o sabotaż rosyjski.

Kancelaria Premiera / Wojciech Jakóbik