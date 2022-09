Prezes PiS zapewnia o odpowiedniej ilości węgla na nadchodzącą zimę Alert

– W tej chwili jesteśmy już zabezpieczeni, jeżeli chodzi o ilość węgla, który jest dodatkowo wydobywany, bo zwiększono tę produkcję – powiedział Jarosław Kaczyński na antenie TVP 3 Opole. Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił także o przyszłości węgla w Polsce i projektach, które mogą pomóc przetrwać kryzys.

Źródło: flickr

Co dalej z polskim węglem?

– My mamy rzeczywiście trochę jeszcze nowych złóż, w szczególności na Lubelszczyźnie, są także miejsca na Śląsku, gdzie można by jeszcze tworzyć nowe szyby, no i są ściany, które można by w istniejących kopalniach uruchomić. Tylko proszę pamiętać, to wszystko trwa. Uruchomienie takiej ściany to jest przynajmniej kilkanaście miesięcy, jak dobrze pójdzie. Jeżeli chodzi o nowy szyb, nową kopalnię, to dobrych kilka lat, więc tu trzeba podjąć decyzję wtedy, kiedy będziemy już znali wszystkie wyznaczniki sytuacji, bo nie można wyrzucać pieniędzy – zauważył Kaczyński.

Jednocześnie prezes PiS odniósł się do tego czy skala kryzysu będzie rosła czy malała. Dzięki temu rządzący będą mogli opracować bardziej skuteczny plan. – Trzeba liczyć się z tym, co jest zespołem realiów, w ramach których działamy. Musimy się z tym, przynajmniej do pewnego stopnia, liczyć. Oczywiście jeżeli kryzys pójdzie dalej w tym kierunku, to będziemy musieli także podjąć bardzo twarde decyzje – stwierdził prezes PiS.

Węgla nie zabraknie

Jarosław Kaczyński zapytany jak wygląda sytuacja z wydobyciem oraz dostawami węgla do Polski, odpowiedział, że węgla nie zabraknie i zapewniał, że każdy tej zimy będzie miał ciepło w swoim mieszkaniu. – W tej chwili jesteśmy już zabezpieczeni, jeżeli chodzi o ilość węgla, który jest dodatkowo wydobywany, bo zwiększono tę produkcję. Jednocześnie sprowadzamy także z różnych krajów i prowadzimy nowe rozwiązania, takie jak możliwość kupowania węgla brunatnego czy brykietowanego tak, żeby można było nim palić nie tylko w wielkich piecach elektrowni. To wystarczy na to, żeby tej zimy każdy mógł być w ciepłym mieszkaniu. Zobaczymy, co będzie dalej – powiedział Kaczyński.

TVP Info/Wojciech Gryczka