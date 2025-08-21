Polska protestuje w ambasadzie Rosji po eksplozji drona

Warszawa, 21.08.2025. Rzecznik prasowy MSZ Paweł Wroński przemawia na briefingu prasowym przed siedzibą Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie, 21 bm. Spotkanie dotyczyło przekazania Rosji noty protestacyjnej polskiego MSZ ws. eksplozji drona na Lubelszczyźnie. (jm) PAP/Paweł Supernak

Rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych Paweł Wroński poinformował, że Polska przekazała ambasadzie Federacji Rosyjskiej w Warszawie notę protestacyjną po eksplozji drona w Osinach. Dokument wskazuje, że Rosjanie naruszyli traktat o przyjaźni i współpracy z 1992 roku i konwencję chicagowską z 1944 roku oraz prawa zwyczajowe.

– W czwartek po południu ambasadzie Federacji Rosyjskiej została przekazana nota protestacyjna wobec wydarzeń, jakie rozegrały się w Osinach w nocy z 19 na 20 sierpnia, kiedy to doszło do eksplozji bezzałogowego statku powietrznego – poinformował rzecznik MSZ Paweł Wroński.

Jak dodał, w nocie protestacyjnej Polska wskazuje, że Rosja naruszyła traktat o przyjaźni i współpracy z 1992 roku i konwencję chicagowską z 1944 roku oraz wiele praw zwyczajowych.

“Prowokacja w ramach wojny hybrydowej”

– Zdaniem MSZ to zdarzenie jest świadomą prowokacją ze strony Federacji Rosyjskiej, elementem wojny hybrydowej i kolejnym aktem wysoko nieprzyjaznym wobec Rzeczypospolitej Polskiej, a także wobec państw europejskich – powiedział Wroński.

Rzecznik zapewnił też, że Polska potępia wszelakie działania, które stanowią zagrożenie dla ludności cywilnej. Podkreślił, że Polska domaga się od Federacji Rosyjskiej wyjaśnienia tego incydentu i zaprzestania podobnego rodzaju prowokacyjnych działań. – W opinii MSZ to zdarzenie podważa wiarygodność Federacji Rosyjskiej jako wiarygodnego uczestnika jakiegokolwiek procesu pokojowego i jako uczestnika wszelakich działań w społeczności międzynarodowej – zaznaczył.

Poinformował, że nota została przekazana stronie rosyjskiej w Warszawie, ale ma też zostać przetłumaczona i przekazana do Moskwy.

Brak reakcji Rosji

Pytany o spodziewaną reakcję strony rosyjskiej, czy też raczej jej brak, Wroński zaznaczył, że podobne sytuacje miały już miejsce. – Rosja tego rodzaju sytuacje lekceważy, twierdzi, że nie ma żadnego dowodu na to, że to jest ich sprzęt – powiedział.

Dodał, że Polska informuje swoich sojuszników o takich zdarzeniach, pokazuje ich przebieg, co sprawia, że Europa również zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że wojna w Ukrainie nie jest marginalnym zdarzeniem, a zagrożeni są również mieszkańcy państw NATO.

W opublikowanym później komunikacie MSZ podkreśliło, że uznaje wydarzenie w Osinach za „kolejną, świadomą prowokację, która wpisuje się we wzorzec działań hybrydowych podejmowanych przez Federację Rosyjską zarówno wobec Polski, jak i innych państw europejskich”.

– Stanowczo potępiamy wszelkie działania strony rosyjskiej, które niosą zagrożenie dla: ludności cywilnej, infrastruktury i bezpieczeństwa ruchu lotniczego – oświadczyło MSZ.

– MSZ domaga się od strony rosyjskiej niezwłocznego przedstawienia wyjaśnień dotyczących incydentu, w szczególności okoliczności i przyczyn pojawienia się bezzałogowego statku powietrznego na terytorium Polski oraz informacji na temat działań podjętych przez właściwie organy Federacji Rosyjskiej w celu zapobieżenia podobnym sytuacjom w przyszłości. Wzywamy do natychmiastowego zaprzestania wszelkich wrogich i prowokacyjnych działań wobec Polski i przypomina, że odpowiedzialność za konsekwencje podobnych incydentów spoczywa w całości na stronie rosyjskiej – czytamy w komunikacie.

MSZ zaznacza ponadto, że nieprzyjazne wobec Polski działania rosyjskie podejmowane są równolegle do agresji wojennej przeciwko Ukrainie, która spowodowała setki tysięcy ofiar i stanowi rażące naruszenie prawa międzynarodowego i fundamentalnych zasad humanitarnych.

Eksplozja rosyjskiego drona

Do incydentu doszło w nocy z wtorku na środę. O świcie poinformowano, że wówczas jeszcze niezidentyfikowany obiekt spadł w nocy na pole kukurydzy w miejscowości Osiny w pow. łukowskim i eksplodował. W wyniku eksplozji powybijane zostały szyby w trzech pobliskich domach.

W środę po południu wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz informował, że obiekt, który eksplodował, to rosyjski dron. Szef MON podkreślił ponadto, że zdarzenie jest prowokacją Federacji Rosyjskiej, do której doszło w szczególnym momencie, kiedy trwają dyskusje o pokoju w Ukrainie. Sprawę wybuchu bada wojsko i prokuratura.

PAP / Biznes Alert