Polska apeluje o zamrożenie polityki klimatycznej. Rosja na Ukrainie więcej emituje niż Europa zredukuje Alert

Premier RP wystąpił na Bornholmie podczas konferencji poświęconej morskim farmom wiatrowym. Przy okazji zaapelował o reformę polityki klimatycznej na dwa sposoby, z których jeden to zamrożenie systemu handlu emisjami EU ETS. Ostrzegł, że atak Rosji na Ukrainę przyniósł już emisje CO2 większe niż planowana redukcja w całej Unii Europejskiej do 2025 roku.

Komin w Elektrowni Kozienice. Fot.: Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

– 300 euro za megawatogodzinę gazu i 1000 za energię to zwycięstwo Władimira Putina. Musimy wykorzystać wszystko co mamy w arsenale, aby przeciwdziałać instrumentom, które próbuje używać Putin. Jeden to system ETS, który powinien być zawieszony w obecnej formie na rok lub dwa. Możemy ustalić cenę albo w jakimś zakresie na rok lub dwa obniżyć cenę energii obywatelom oraz firmom – powiedział Morawiecki na duńskiej wyspie.

– Drugi mechanizm to zastąpienie mechanizmu wyceny wykorzystywanego przez Komisję Europejską nowym – dodał. Przypomniał, że emisje CO2 wywołane atakiem Rosji na Ukrainę są większe niż planowana redukcja w Unii Europejskiej do 2025 roku.

Wojciech Jakóbik