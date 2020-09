Polska rozmawia z Francją o współpracy w sektorze jądrowym Alert

Fot.: Ministerstwo Klimatu/Ambasada Francji w Polsce

W poniedziałek 14 września w ministerstwie klimatu odbyło się pierwsze spotkanie polsko-francuskiego Komitetu ds. Energetyki Jądrowej pod przewodnictwem wiceministra Adama Guibourge-Czetwertyńskiego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ministerstwa klimatu oraz francuskiego koncernu EDF.

Organizatorem spotkania było Ministerstwo klimatu i wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński. Pierwsze dwustronne posiedzenie Komitetu ds. Jądrowych miało na celu przybliżenie współpracy w dziedzinie energii jądrowej w kierunku transformacji energetycznej. – Spotkanie jest przykładem europejskiej współpracy w kwestiach nuklearnych na rzecz transformacji – napisał ambasador Francji w Warszawie Frederic Billet na Twitterze.

Nous avons eu le plaisir d’accueillir la Direction générale de l’Énergie et du Climat du Ministère @Ecologie_Gouv et EDF @EDF_Europe @xursat. L’équipe de 🇫🇷 pour soutenir la voie du #nucléaire en Europe 🇪🇺. #climat #basCarbone pic.twitter.com/FMIbwdmdGG — Frédéric Billet (@Amb_Francji) September 14, 2020

Zgodnie z ostatnią wersją Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku, w Polsce nakładem 150 mld zł ma powstać do 6-9 GW mocy ze źródeł jądrowych do początku lat 40 tych. Francja jest rozważana jako jeden z dostawców technologii.

Bartłomiej Sawicki