Polska Spółka Gazownictwa realizuje dwie inwestycje w Łodzi by zmodernizować miejską infrastrukturę gazową

Polska Spółka Gazownictwa (PSG) realizuje w Łodzi dwie strategiczne inwestycje, których celem jest modernizacja i unowocześnienie miejskiej infrastruktury gazowej.

– Podczas prac wykorzystujemy zaawansowany sprzęt do prac hermetycznych.

Ta innowacyjna metoda pozwala prowadzić roboty bez wyłączania gazociągu i bez emisji metanu, co doskonale ilustruje zaangażowanie spółki w proces transformacji oraz wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w codziennej praktyce. Zastosowanie tej technologii to również istotny krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa pracy naszych pracowników. Minimalizacja ryzyk, ochrona zdrowia i zgodność z najwyższymi standardami BHP to dla nas absolutne priorytety – wyjaśnił Arkadiusz Kazana, p.o. prezesa zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa.

Pierwsze z zadań obejmuje przebudowę istniejącej sieci gazowej w rejonie planowanej budowy łącznika drogowego do trasy S14 oraz nowego skrzyżowania z DK 72. Drugie przedsięwzięcie to modernizacja gazociągu zasilającego jedną z dwóch głównych stacji średniego ciśnienia, odpowiedzialnych za dostawy gazu do centralnych dzielnic Łodzi. Prace, rozpoczęte pod koniec marca w rejonie Parku im. księcia Józefa Poniatowskiego, mają zakończyć się we wrześniu 2025 roku, jeszcze przed kolejnym sezonem grzewczym. Zakres zadania obejmuje przebudowę blisko kilometra sieci, a jego realizacja w dużej mierze odbywa się metodami bezwykopowymi, co pozwala zminimalizować wpływ na otoczenie i mieszkańców.

Obie inwestycje PSG pokazują, że rozwój infrastruktury gazowej może być prowadzony w sposób zrównoważony, z poszanowaniem środowiska i z myślą o komforcie społeczności lokalnej. To także dowód na skuteczną współpracę między zarządcami infrastruktury a inwestorami drogowymi, która przynosi realne korzyści dla mieszkańców Łodzi – zarówno pod względem poprawy jakości życia, jak i bezpieczeństwa energetycznego.

PSG / Mateusz Gibała