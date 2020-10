UOKiK nakłada 29 mld złotych kary na Gazprom za budowę Nord Stream 2. Jest reakcja Rosji Alert

Prezes UOKIK nałożył ponad 29 mld zł kary na Gazprom oraz ponad 234 mln zł na 5 pozostałych spółek uczestniczących w budowie gazociągu Nord Stream 2.

Stanowisko UOKiK

Nałożenie maksymalnej kary związane jest z zakończeniem postępowania antymonopolowego w sprawie koncentracji przy budowie Nord Stream 2. Postępowanie wykazało, że pomimo braku zgody na na utworzenie współnego przedsiebiorstwa, sześć spółek (uczestników konsorcjum Nord Stream 1 – red.) zawarło szereg umów dotyczących finansowania Nord Stream 2. Umowy zawarte pomiędzy uczestnikami dotyczyły zarówno finansowania, jak i uprawnień np. możliwości ingerowania w działalność Nord Stream 2. Zaangażowane w Nord Stream 2 Engie Energy ma zapłacić ponad 55,5 mln zlotych, Uniper prawie 30 mln zlotych, OMV 87,7 mln złotych, Shell 30,2 mln zlotych,WIntershall 30,7 mln złotych.

Ponadto prezes UOKiK nakazał stronom rozwiązanie umów zawartych by finansować Nord Stream 2. Pozwolić ma to na przywrócenie stanu konkurencji sprzed dokonania koncentracji. Spółki mają 30 dni od otrzymania decyzji na rozwiązanie kontraktów, w przypadku zaskarżenia decyzji do sądu, od dnia jej uprawomocnienia.

– Nie znalazłem żadnych okolicznosci łagodzących. Działania sześciu spółek wywarły negatywny wpływ na konkurencję na rynku gazu ziemnego w Polsce. Uruchomienie Nord Stream 2 zagrozi ciągłości dostaw gazu ziemnego do Polski, wysoce prawdopodobny jest również wzrost cen surowca, którym zostaną obciążeni polscy konsumenci – powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny na konferencji prasowej. – Wcześniej Engie i Gazprom odwołały się od decyzji UOKiK, sprawa trafi do SOKiKU, akta zostały przekazane do sądu. Jezeli chodzi o Gazprom, jesteśmy na etapie przekazywania doumentów do sądu. Sa to ogromne ilosci dokumentów – dodał Chróstny.

– Wierzymy, że w przypadku uprawomocnienia się tego wyroku Gazprom zapłaci. Jeżeli jednak bylyby trudności, wykorzystamy wszystkie narzędzia w prawie polskim i międzynarodowym, aby ściągnąć należność. Wszystkie z tych podmiotów mają aktywa, aby egzekwować tę karę – mówił Tomasz Chrzóstny.

Reakcja Gazpromu

Po ogłoszeniu tej informacji potaniały akcje Gazpromu na giełdzie. Rankiem akcje koncernu taniały o 0,15-0,2 procent, a o godz. 11.31 czasu lokalnego (godz. 10.31 czasu polskiego) traciły na wartości 1,33 procent. Krótko wcześniej spadek sięgał 1,7 procent.

Gazprom oświadczył, że nie zgadza się z decyzją UOKiK i odwoła się od tej decyzji. Władze Rosji wyraziły przekonanie, że Gazprom podejmie działania prawne. W komunikacie koncern oznajmił że „pryncypialnie nie zgadza się ze stanowiskiem polskiego urzędu antymonopolowego (UOKiK) i z podjętą przez niego 6 października 2020 roku decyzją o nałożeniu na Gazprom grzywny w wysokości około 6,467 mld euro”. Rosyjski koncern oświadczył, że projekt gazociągu Nord Stream 2 realizuje nie spółka z udziałem Gazpromu i jego partnerów europejskich, lrcz „spółka córka Gazpromu przy zaangażowaniu finansowania z kredytu”. Gazprom zapowiedział, że z pewnością skorzysta z prawa do złożenia apelacji, ponieważ – jak ocenił – nie naruszył polskich przepisów antymonopolowych. W razie apelacji decyzja UOKiK „nie podlega wykonaniu aż do momentu uprawomocnienia się odpowiedniego werdyktu sądowego” – wskazano w oświadczeniu. W ocenie rosyjskiego koncernu decyzja polskiego urzędu „narusza zasady legalności, proporcjonalności i sprawiedliwego postępowania”. Gazprom jest zdania, że wysokość grzywny jest „bezprecedensowa”, co – jego zdaniem – świadczy „o chęci, by wszelkimi środkami przeciwdziałać realizacji projektu Nord Stream 2”. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, komentując na codziennym briefingu decyzję UOKiK, ogłoszoną w środę, zastrzegł, że „są to nowe informacje” i że trzeba je przeanalizować z prawnego punktu widzenia. – Nie mam wątpliwości, że uczynione będzie wszystko, co Gazprom może i powinien zrobić z punktu widzenia zapewnienia jakichś kontrposunięć – dodał Pieskow. Rzecznik Kremla powiedział, że decyzja UOKiK nie wpłynie raczej na relacje polsko-rosyjskie, ponieważ „nie można ich, niestety, uznać za kwitnące”. Pieskow wyraził ubolewanie, że relacje te „nie są na należytym poziomie”.

Mariusz Marszałkowski/Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński

AKTUALIZACJA: 7 października 2020 r., godz. 13.25; dodano PAP